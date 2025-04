Sonia Bompastor confía en la remontada en Stamford Bridge

Sonia Bompastor, entrenadora del Chelsea, habló antes de la vuelta de las semifinales de la Champions contra el Barça en Stamford Bridge (domingo, 27 de abril, 15.00h, hora española), en el que, asegura, "no tenemos nada que perder y lo único que podemos conseguir es una gran sorpresa".

De la tan abultada derrota -algo inesperada- por 4-1 en la ida, la entrenadora francesa dijo que "lo que más me frustró fue no poder mostrar nuestra mejor versión" y que "la diferencia entre ambos equipos no es tanta, pero hay que rendir bien".

"Ahora, en casa, tenemos una nueva oportunidad para poder hacerlo, sé lo buenas que son mis jugadoras, pero ahora tienen que darse cuenta de ello ellas mismas y, ante todo, quiero que se sientan orgullosas", añadió.

"Necesitan llegar a ese partido con confianza porque en el fútbol nunca se sabe qué puede pasar. Si logramos marcar el primer gol al principio del partido, si tenemos la mentalidad adecuada, probablemente podamos darle la vuelta a la situación. Esta es la convicción que debemos tener de cara al partido y dejarlo todo en el campo para no arrepentirnos al final".

Insistiendo en una posible remontada, Bompastor apuntó que "en el fútbol hay muchos ejemplos de equipos que perdían por dos o tres goles de diferencia y lograron remontar. Creo que por eso la gente disfruta viendo fútbol. Estos escenarios son los mejores" y que "tenemos la oportunidad de lograrlo, pero sabemos que será difícil porque el Barcelona tiene un equipo muy bueno y con experiencia"