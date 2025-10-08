Real Madrid - Roma: horario y dónde ver la Champions Femenina gratis hoy por TV y online

El Real Madrid inicia su andadura en la presente edición de la Champions League Femenina hoy miércoles 8 de octubre recibiendo a la Roma. Te contamos a qué hora juega el Madrid su próximo partido y cómo ver la Champions Femenina por TV y online desde España.

Después de una contundente victoria ante el Eintracht de Frankfurt en la fase previa (1-2, 3-0), el Real Madrid tendrá que lidiar con un calendario infernal para pasar el primer corte en la máxima competición europea. PSG, Arsenal y Wolfsburgo comprometeran seriamente las opciones del conjunto blanco de alcanzar las cuatro primeras posiciones de la clasificación, por lo que el play-off emerge como camino más viable.

El primer obstáculo del difícil camino del Real Madrid en la fase liga será la Roma, que viene de eliminar al Sporting de Portugal en la fase previa. El conjunto de la loba aterriza en el Alfredo Di Stéfano después de golear al Parma en la jornada inaugural de la Serie A Femenina.

Mucho más rodado llega el conjunto blanco, aunque sus primeros pasos en la Liga F han sido complicados. El empate ante el Lux Logroño y la derrota ante el Atlético de Madrid, sumados al reciente empate ante la UD Tenerife, han lastrado el arranque liguero de las de Pau Quesada, que actualmente ocupan la quinta posición de la clasificación.

¿A qué hora es el Real Madrid - Roma de la Champions Femenina?

El partido entre Real Madrid y Roma, correspondiente a la primera jornada de la fase liga de la Champions League Femenina, se disputará en el Estadio Alfredo Di Stéfano hoy miércoles 8 de octubre a las 18:45 horas (CET).

¿Dónde ver gratis por TV el Real Madrid - Roma de la Champions Femenina?

En Catalunya, el partido entre Real Madrid y Roma de la Champions Femenina se podrá ver gratis por TV a través Esport3. El canal autonómico emitirá en abierto un partido de cada una de las seis jornadas que componen la fase liga.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago Disney+, que cuenta con los derechos de la competición y emite en streaming la totalidad de partidos que la componen.