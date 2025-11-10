Real Madrid - París FC: horario y dónde ver la Champions Femenina gratis por TV y en directo

El Real Madrid recibe en el Alfredo Di Stefano al París FC este martes 11 de noviembre en el marco de la tercera jornada de la fase liga de la Champions League Femenina. Las de Pau Quesada están rindiendo a un nivel excepcional en los primeros compases de la máxima competición europea, e intentarán darle continuidad a este buen momento antes de alcanzar el ecuador de la primera fase.

La exhibición inaugural ante la Roma (6-2) y la importante victoria a domicilio ante el temible PSG (1-2) han catapultado al Real Madrid hasta la segunda posición de la clasificación. Sólo el Barça cuenta con mejor average que las blancas, mientras que Wolfsburgo, OL Lyonnes y Manchester United completan el elenco de equipos que han conseguido hacer pleno de puntos.

Más delicada es la situación del París FC, que debe comenzar a mejorar su puntuación para no asomarse al abismo. El empate ante el modesto OH Leuven (2-2) y la dolorosa goleada ante el Chelsea dejan a las parisinas con un solo punto en el casillero y ocupando los puestos de eliminación directa, situación que podría empeorar considerablemente en caso de una nueva derrota.

Las jugadoras del Real Madrid celebran uno de sus goles contra el PSG en la Champions Femenina / EFE

Sumar los tres puntos en la noche del martes es vital para el Real Madrid, pues su calendario comenzará a complicarse considerablemente a partir de ahora. en las dos próximas jornadas, las de Pau Quesada medirán sus fuerzas a domicilio ante el Arsenal, vigente campeón de la competición, y en casa ante el Wolfsburgo, uno de los primeros gigantes del fútbol femenino.

¿A qué hora es el Real Madrid - París FC de la Champions Femenina?

El partido entre Real Madrid y París FC, correspondiente a la tercera jornada de la fase liga de la Champions League Femenina, se disputará en el Estadio Alfredo Di Stéfano este martes 11 de noviembre a las 21:00 horas (CET).

¿Dónde ver gratis por TV el Real Madrid - París FC de la Champions Femenina?

En Catalunya, el partido entre Real Madrid y París FC de la Champions Femenina se podrá ver gratis por TV a través Esport3. El canal autonómico emitirá en abierto un partido de cada una de las seis jornadas que componen la fase liga.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago Disney+, que cuenta con los derechos de la competición y emite en streaming la totalidad de partidos que la componen.