Real Madrid - Barcelona: horario, dónde ver y alineaciones probables de la ida de los cuartos de final de la Champions

La Champions vuelve… y lo hace a lo grande. Con un Clásico. En realidad, con tres. El Barça arranca en Madrid una serie de vértigo ante el Real Madrid que marcará el pulso de la temporada: ida de cuartos en el estadio Alfredo Di Stéfano, duelo de Liga entre medias en el mismo escenario y, como gran desenlace, la vuelta en el Spotify Camp Nou.

Será el cuarto Clásico del curso, aunque nada tiene que ver con los anteriores. Hasta ahora, el dominio azulgrana ha sido incontestable: 4-0 en Liga en Montjuïc, 2-0 en la final de la Supercopa y 0-4 en los cuartos de Copa en Valdebebas. Tres golpes de autoridad que explican la diferencia… pero que no garantizan nada en una eliminatoria europea.

Porque la Champions es otra historia. Lo sabe el Barça, que llega tras una fase de grupos impecable —líder, invicto y con solo un empate en Stamford Bridge—, y también un Real Madrid que sigue creciendo. Las blancas, que eliminaron al Paris FC en el play-off, afrontan sus segundos cuartos consecutivos con la ambición de dar un paso más tras el golpe del año pasado, cuando dejaron escapar un 2-0 ante el Arsenal.

Los precedentes, eso sí, son abrumadores. 22 Clásicos, 21 victorias azulgranas y un único triunfo blanco, hace justo un año en Montjuïc. El balance goleador también habla por sí solo: 77-10 para el Barça. Esta temporada, además, el Madrid aún no ha conseguido marcarle.

El recuerdo del Camp Nou

Pero si hay un recuerdo que sobrevuela la eliminatoria es el de la Champions de 2022, hace cuatro años. Entonces, el Madrid debutaba en Europa y se cruzó con el Barça en estos mismos cuartos. El global fue de 8-3 y la vuelta, en un Camp Nou lleno hasta la bandera, marcó un antes y un después en la historia del fútbol femenino. Ahora, el escenario se repite en la vuelta, en el regreso de este equipo, que ahora dirige Pere Romeu, en el reformado templo. Y la promesa también.

El primer acto se jugará en el Di Stéfano, lejos del Bernabéu, en un contexto más íntimo. De hecho, el Madrid es el único equipo de los participantes en los cuartos de final que no abre su estadio grande para esta eliminatoria. El último, en cambio, será en el Camp Nou, donde el barcelonismo ya ha empezado a responder, con 25.000 entradas vendidas hasta ahora. Entre ambos, un tercer Clásico de Liga que puede dejar prácticamente sentenciado el campeonato.

Con Mapi León y Kika

En lo deportivo, Pere Romeu recupera a Mapi León tras más de un mes de baja por una lesión en el tobillo. También estará Kika Nazareth, ya recuperada de unas molestias tras su doblete ante el Athletic en el último partido. En el lado madridista, Pau Quesada no podrá contar con Teresa Abelleira ni con Bruun.

Empieza el maratón. Tres Clásicos, 180 minutos de Champions… y una rivalidad que vuelve a latir en el mayor escenario posible: Europa

Horario y dónde ver el clásico

El encuentro entre el Real Madrid y el FC Barcelona, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Champions, se disputará este miércoles, 25 de marzo, a las 18.45h en el estadio Alfredo Di Stéfano

El clásico podrá verse en abierto por TV3 en Catalunya y en ESPN (Disney +)

Alineaciones probables

Real Madrid: Misa Rodríguez; Eva Navarro, María Méndez, Lakrar, Yasmim; Däbritz, Angeldahl, Weir; Athenea, Linda Caicedo, Feller

Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Aïcha, Brugts; Vicky López, Patri Guijarro, Alexia; Graham, Pajor, Pina