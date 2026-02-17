El Real Madrid apunta a un nuevo clásico

Un reto mayor en el horizonte. Las madridistas buscan enfrentar al Barça en una Women's Champions League en la que el Real Madrid protagoniza un crecimiento progresivo. En una fase liga liderada por las culés, las blancas han conseguido tres triunfos, dos empates y tan solo una derrota. Todo pasa por cerrar una eliminatoria ante el París FC, decantada a su favor tras el 2-3 de la ida, en la que buscará alcanzar unos cuartos de final que le permitirían encontrarse con el equipo dirigido por Pere Romeu.

En aquel encuentro en el Stade Charléty, las de Pau Quesada llegaron a sentir la eliminatoria casi sentenciada tras anotar el 1-3, pero un tanto de Maeline Mendy en el último minuto resucitó un duelo que se resolverá este miércoles 18 de febrero en el estadio Alfredo Di Stéfano.

Quesada ha comparecido en rueda de prensa antes del partido, poniendo énfasis en la concentración de su equipo: "Es más fácil gestionar un gol de ventaja que dos a nivel mental. Te mantiene en alerta". Aunque el cullerense cree que no hay que confiarse a pesar de la ventaja: "Todo lo que sea pensar en la renta de París es equivocarnos".

No será la primera vez que el club francés visite el feudo madridista en la actual edición de la Women's Champions League. Ya acarició el triunfo en la fase de liga el 11 de noviembre, cuando Caroline Weir dio un empate al Real Madrid con un gol salvador a los 98 minutos.

Un Madrid con bajas

Merle Forhms se entrena ya con el grupo, pero aún le falta ritmo para reaparecer, como le ocurre a la brasileña Antonia. También serán baja Keukelaar, Tere Abelleira y Signe Bruun en punta. Ausencias que el Real Madrid no ha acusado en sus últimos partidos, en los que se levantó con triunfos del doble golpe asestado por el Barcelona en la final de la Supercopa y en la Copa.

Por su parte, el París FC aterriza en la capital de España en un mal momento. Enlaza tres derrotas consecutivas, la sufrida en la ida en su estadio ante el Real Madrid, y dos con el PSG, ambas con un rotundo 3-0.

Las francesas buscarán voltear la eliminatoria, ya con poco que perder, y volver a pisar la ronda de cuartos de final. Han pasado trece años desde que lo logró por última vez, con otro nombre incluso, Juvisy, bajo el que llegó a disputar las semifinales en la temporada 2012-13.

Alineaciones probables

Real Madrid: Misa Rodríguez; Eva Navarro, María Méndez, Andersson, Holmgaard; Angeldahl, Dabritz, Weir; Athenea, Feller y Linda Caicedo.

París FC: Chavas; N'Dongala, Ould Hocine, Greboval, Bogaert; Picard, Korosec; Liagre, Le Moguedec, Mateo; y Azzaro.

Árbitra: Iuliana Demetrescu (Rumanía).

Estadio: Alfredo di Stéfano.

Hora: 18:45 (17:45 GMT).