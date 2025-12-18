Así quedan todos los cruces de la Champions League femenina

Los cruces de las eliminatorias de la Champions League Femenina ya están definidos, desde la ronda de playoffs hasta la gran final, que se disputa el 23 de mayo en Oslo, Noruega. FC Barcelona, OL Lyonnes, Chelsea y Bayern de Múnich, al quedar en el top 4 de la fase liga, han accedido directamente a los cuartos de final.

Por su parte, Arsenal, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Wolfsburgo, Paris FC, Atlético de Madrid y OH Leuven deben ganar su eliminatoria de playoffs para clasificarse entre los ocho mejores equipos de Europa. Las vigentes campeonas de la Champions se medirán al OH Leuven belga. El que gane de esa ronda se verá las caras en cuartos con el Chelsea, por lo que es altamente probable que haya derbi londinense.

El Real Madrid se medirá en los octavos de final al Paris FC, mientras que el Atlético, con la vuelta a domicilio, se enfrentará al Manchester United. Las blancas, si ganan su duelo a las francesas, jugarán en cuartos contra el Barça, con la vuelta en Barcelona.

El camino del FC Barcelona hacia la final de la Champions femenina 2025/26 / Marc Creus

Por otro lado, las colchoneras, si vencen al cuadro inglés, disputarán su siguiente eliminatoria frente al Bayern. Los tres clubes españoles van por la misma zona del cuadro, así que puede haber semifinal nacional. El último emparejamiento de los playoffs medirá al Wolfsburgo contra la Juventus. El vencedor de ese duelo disputará los cuartos contra el OL Lyonnes, que finalizó la fase liga en segunda posición.

La ida de la ronda de playoffs tendrá lugar el 11 y 12 de febrero, mientras que la vuelta se celebrará la semana siguiente, los días 18 y 19. Por su parte, los cuartos, en los que ya entrará en escena el Barça, se disputarán el 24 o el 25 de marzo y los encuentros de vuelta entre el 1 y 2 de abril.