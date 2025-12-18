Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Champions femeninaCopa del ReyMbappéÁlvaro CortésLo que no se vio TalaveraXavi PascualAlcarazPeluches CATCesc FábregasLewandowskiEto'oTer StegenNBA Cup dineroAnder BasurtoAudios Caso NegreiraFlorentinoAna ObregónMercado de FichajesTebasClasificación LaLigaMbappé PSGCopa África 2025Bota de OroRally Dakar 2026Lotería NavidadSeguridad Social
instagramlinkedin

CHAMPIONS FEMENINA

Así quedan todos los cruces de la Champions League femenina

El sorteo ha definido todo el cuadro de eliminatorias hasta la final, que se disputa el 23 de mayo en Oslo, Noruega

El trofeo de la Women's Champions League, en un sorteo

El trofeo de la Women's Champions League, en un sorteo / UEFA

Mario Roldán

Mario Roldán

Los cruces de las eliminatorias de la Champions League Femenina ya están definidos, desde la ronda de playoffs hasta la gran final, que se disputa el 23 de mayo en Oslo, Noruega. FC Barcelona, OL Lyonnes, Chelsea y Bayern de Múnich, al quedar en el top 4 de la fase liga, han accedido directamente a los cuartos de final.

Por su parte, Arsenal, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Wolfsburgo, Paris FC, Atlético de Madrid y OH Leuven deben ganar su eliminatoria de playoffs para clasificarse entre los ocho mejores equipos de Europa. Las vigentes campeonas de la Champions se medirán al OH Leuven belga. El que gane de esa ronda se verá las caras en cuartos con el Chelsea, por lo que es altamente probable que haya derbi londinense.

El Real Madrid se medirá en los octavos de final al Paris FC, mientras que el Atlético, con la vuelta a domicilio, se enfrentará al Manchester United. Las blancas, si ganan su duelo a las francesas, jugarán en cuartos contra el Barça, con la vuelta en Barcelona.

El camino del FC Barcelona hacia la final de la Champions femenina 2025/26

El camino del FC Barcelona hacia la final de la Champions femenina 2025/26 / Marc Creus

Por otro lado, las colchoneras, si vencen al cuadro inglés, disputarán su siguiente eliminatoria frente al Bayern. Los tres clubes españoles van por la misma zona del cuadro, así que puede haber semifinal nacional. El último emparejamiento de los playoffs medirá al Wolfsburgo contra la Juventus. El vencedor de ese duelo disputará los cuartos contra el OL Lyonnes, que finalizó la fase liga en segunda posición.

Noticias relacionadas y más

La ida de la ronda de playoffs tendrá lugar el 11 y 12 de febrero, mientras que la vuelta se celebrará la semana siguiente, los días 18 y 19. Por su parte, los cuartos, en los que ya entrará en escena el Barça, se disputarán el 24 o el 25 de marzo y los encuentros de vuelta entre el 1 y 2 de abril.

TEMAS

  1. Ander Basurto, culturista: 'Llevo 5 años haciendo más de 20.000 pasos diarios. Hacer 10.000 es imposible, me sienta hasta mal la comida, no soy una persona normal
  2. El gesto de Szczesny que dio la titularidad a Ter Stegen
  3. Talavera - Real Madrid, en directo: horario, dónde ver y alineaciones de los dieciseisavos de la Copa del Rey
  4. La decisión final del Barça con Ter Stegen
  5. Mercado de fichajes, hoy 17 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
  6. El exárbitro Iturralde González silencia a Xabi Alonso por el caso Negreira: 'En el extranjero pueden decir misa
  7. Sigue en directo las reacciones y la polémica del Talavera - Real Madrid
  8. Casadó acepta reinventarse para convencer a Flick

Así quedan todos los cruces de la Champions League femenina

Así quedan todos los cruces de la Champions League femenina

Los ‘brotes verdes’ de Miles Norris en el Barça de Xavi Pascual

Los ‘brotes verdes’ de Miles Norris en el Barça de Xavi Pascual

Citroën ofrece una completa gama de híbridos con importantes reducciones de consumos y emisiones

Citroën ofrece una completa gama de híbridos con importantes reducciones de consumos y emisiones

Revés legal para el Ayuntamiento de Cornellà con el RCDE Stadium involucrado

Revés legal para el Ayuntamiento de Cornellà con el RCDE Stadium involucrado

El posible rival del Barça en cuartos de la Champions femenina y su camino hasta la final

El posible rival del Barça en cuartos de la Champions femenina y su camino hasta la final

¿Cuánto dinero se llevan los equipos de Fórmula 1 por su posición en el Mundial?

¿Cuánto dinero se llevan los equipos de Fórmula 1 por su posición en el Mundial?

"La empresa no podrá elegir la fecha de las vacaciones": así es la advertencia del Estatuto de los Trabajadores

"La empresa no podrá elegir la fecha de las vacaciones": así es la advertencia del Estatuto de los Trabajadores

La Ley de Propiedad Horizontal sentencia: debes pagar la calefacción del edificio la uses o no

La Ley de Propiedad Horizontal sentencia: debes pagar la calefacción del edificio la uses o no