Playoffs de la Champions League Femenina: partidos hoy, horarios y dónde ver por TV y en directo

La Champions League Femenina 2025/26 entra en su fase decisiva. Desde este miércoles 18 de febrero hasta el jueves 19, ocho equipos saldrán a escena para disputar el partido de vuelta de los playoffs, una ronda introducida de manera novedosa esta temporada que otorgará cuatro billetes para los cuartos de final. Te contamos qué partidos se juegan hoy en los playoffs de la Champions League Femenina y dónde ver la competición europea en directo en España.

Este miércoles llegará el turno del primer de los dos equipos españoles: el Real Madrid. Después de conseguir una sufrida victoria en Francia, el club blanco recibe al París FC en el Estadio Alfredo Di Stéfano. Weir, Athenea y Linda Caicedo otorgaron una justa ventaja a las blancas en el partido de ida, aunque no pueden confiarse las blancas si quieren pasar a cuartos de final.

Caroline Weir celebra su gol en la Women's Champions League con Athenea / MOHAMMED BADRA / EFE

Una vez terminado el partido en Madrid, llegará el turno del segundo encuentro del día. El Arsenal recibirá al OH Leuven en el partido de vuelta de los playoffs con toda la tranquilidad que le otorga el 0-4 conseguido en el duelo de ida. Se prevé que el partido en Londres sea un mero trámite para las 'gunners', que no deberían de sufrir en exceso para pasar de ronda.

Una vez definidos los dos billetes para los cuartos de final, el jueves será el turno para las dos eliminatorias restantes. En la primera, la Juventus recibirá al Wofsburgo tras el 2-2 del partido de ida; cerrará la ronda de playoffs el Manchester United recibiendo al Atlético de Madrid después del 0-3 logrado por los ingleses en el primer partido.

¿Qué partidos se juegan hoy en la Champions Femenina?

Miércoles 18 de febrero Real Madrid - París FC: 18:45 horas (CET)

Arsenal - OH Leuven: 21:00 horas (CET) Jueves 19 de febrero Juventus - Wolfsburgo: 18:45 horas (CET)

Manchester United - Atlético de Madrid: 21:00 horas (CET)

¿Dónde ver la Champions League femenina por TV y online?

En España, todos los partidos de la vuelta de los playoffs de la Champions League Femenina se podrán ver por TV y online a través de la plataforma de pago Disney+, que emitirá todos los partidos que componen la máxima competición europea.

Se podrá ver en abierto el Manchester United - Atlético de Madrid, único partido en abierto, cuya retransmisión correrá al cargo de Esport3.