Champions League Femenina
Playoffs de la Champions League Femenina: partidos hoy, horarios y dónde ver por TV y en directo
A qué hora empieza hoy los partidos de la Champions League Femenina y cómo ver desde España
La Champions League Femenina vuelve a escena con la disputa de sus novedosos playoffs. Desde este miércoles 11 de febrero, ocho equipos saldrán a escena en la máxima competición europea en busca de los últimos cuatro billetes en juego hacia los cuartos de final.
Uno de los equipos que saldrá a escena hoy será el Real Madrid, que visita el feudo del París FC en lo que supondrá una reedición del cara a cara que ambos equipos protagonizaron en la fase liga. Antes saldrá a escena el Arsenal, vigente campeón de la competición, para medir sus fuerzas ante el OH Leuven.
El jueves llegará el turno del otro representante del fútbol español, el Atlético de Madrid, que se enfrenta al Manchester United. Wolfsburgo y Juventus serán los encargados de completar el elenco de participantes de esta novedosa ronda.
Introducidos a partir de la presente edición, los playoffs de la Champions League Femenina enfrentan a los equipos que terminaron la fase liga entre la 5ª y la 12ª posición de la clasificación. Los cuatro ganadores de sus respectivas eliminatorias intentarán sellar su presencia en los cuartos de final, ronda en la que ya esperan los cuatro mejores clasificados de esta fase inaugural.
¿Qué partidos se juegan hoy en la Champions Femenina?
Miércoles 11 de febrero
- OH Leuven - Arsenal: 18:45 horas (CET)
- París FC - Real Madrid: 21:00 horas (CET)
Jueves 12 de febrero
- Wolfsburgo - Juventus: 18:45 horas (CET)
- Atlético de Madrid - Manchester United: 21:00 horas (CET)
¿Dónde ver la Champions League femenina por TV y online?
En España, todos los partidos de la ida de los playoffs de la Champions League Femenina se podrán ver por TV y online a través de la plataforma de pago Disney+, que emitirá todos los partidos que componen la máxima competición europea.
El único partido que se podrá ver en abierto será el Atlético de Madrid - Manchester United, cuya retransmisión correrá al cargo de Esport3.
