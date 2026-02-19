Playoffs de la Champions League Femenina: partidos hoy, horarios y dónde ver por TV y en directo

La Champions League Femenina 2025/26 cierra el telón de los playoffs. Después de que Real Madrid y Arsenal sellasen su paso a cuartos de final con rotundidad, este jueves llega el turno de las dos eliminatorias restantes, que otorgarán los dos últimos billetes restantes para la siguiente ronda del torneo continental.

El Real Madrid consiguió el primero de los cuatro billetes que otorgan los playoffs de esta Champions tras derrotar en el Alfredo Di Stéfano al París Football Club. Victoria contundente de las blancas, que no tuvieron excesivos problemas para deshacerse de sus rivales en el partido de vuelta (2-0). En cuartos de final espera el FC Barcelona. Más fácil todavía lo tuvo el Arsenal, que completó su goleada en el partido de ida para sellar el pase a la siguiente ronda contra el OH Leuven (3-1).

Hoy jueves llega el turno de los dos partidos restantes. En el primero, la Juventus de Turín recibirá al Wolfsburgo en casa tras el 2-2 del partido de ida; cerrará la ronda de playoffs el Manchester United recibiendo al Atlético de Madrid después del 0-3 logrado por los ingleses en el primer partido. Dos billetes todavía por otorgarse y todo por decidir en la ronda previa a los cuartos de final del torneo continental.

Los cuatro equipos que consigan clasificarse a cuartos se unirán a FC Barcelona, Bayern de Múnich, Chelsea y OL Lyonnes en la siguiente ronda. Son los clubes que terminaron la fase liga entre la 5ª y la 12ª posición de la clasificación y entrarán en juego en la siguiente ronda una vez cerrada la fase de playoffs.

¿Qué partidos se juegan hoy en la Champions Femenina?

Jueves 19 de febrero Juventus - Wolfsburgo: 18:45 horas (CET)

Manchester United - Atlético de Madrid: 21:00 horas (CET)

¿Cómo quedan los cruces en cuartos de final de la Champions League Femenina?

Bayern de Múnich vs Atlético de Madrid o Manchester United

o Manchester United FC Barcelona vs Real Madrid

vs Chelsea vs Arsenal

OL Lyonnes vs Wolfsburgo o Juventus

¿Dónde ver la Champions League femenina por TV y online?

En España, todos los partidos de la vuelta de los playoffs de la Champions League Femenina se podrán ver por TV y online a través de la plataforma de pago Disney+, que emitirá todos los partidos que componen la máxima competición europea.

Se podrá ver en abierto el Manchester United - Atlético de Madrid, único partido en abierto, cuya retransmisión correrá al cargo de Esport3.