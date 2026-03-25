Así está el Pichichi de la Champions Femenina: Alexia y Pajor se suman a la fiesta

La Champions League Femenina 2025/26 avanza sin frenos hacia su fase más decisiva. Esta semana se disputan los partidos de ida de los cuartos de final con cuatro billetes en juego a semifinales, siguiente ronda de la competición. Con tanto partido, los goles se acumulan uno detrás de otro y algunas de las goleadoras empiezan a distanciarse en la clasificación de máximos anotadores de la competición

Alessia Russo, delantera del Arsenal, amplió este martes las distancias al frente de la clasificación tras anotar un gol contra el Chelsea. La delantera inglesa, que aprovechó haber jugado dos partidos más a causa de los playoffs, suma en su cuenta particular 8 goles que la hacen destacada Pichichi de la competición.

Claudia Pina disputa un balón con la centrocampista del Real Madrid Filippa Angeldal / Jaiver Lizón / EFE

Le sigue de cerca Ewa Pajor, delantera del FC Barcelona, que sumó un doblete contra el Real Madrid y se pone en 6 dianas. En un escalón por debajo se encuentran un puñado de jugadoras que acumulan todas ellas 5 tantos. Son Caroline Weir (Real Madrid), Beerensteyn (Wolfsburgo), Harder (Bayern) y Alexia Putellas (Barça), que a pesar de no actuar como delantera tiene unas cifras considerables a nivel goleador.

¿Cómo está la clasificación de máximos goleadoras de la Champions League Femenina?

A. Russo (Arsenal): 8 goles E. Pajor (Barcelona): 6 goles C. Weir (Real Madrid): 5 goles L. Beerensteyn (Wolfsburgo): 5 goles P. Harder (Bayern Múnich): 5 goles E. Viens (Roma): 5 goles A. Putellas (Barcelona): 5 goles F. Iannuzzi (Atlético de Madrid): 4 goles D. M. Dumornay (Lyon): 4 goles B. Mead (Arsenal): 3 goles

Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximos goleadoras de la Champions League con actualizaciones al término de cada partido.