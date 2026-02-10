Pau Quesada olvida la derrota ante el Barça y exige un partido perfecto ante el Paris

Pau Quesada quiso pasar página de la derrota contra el Barça y eliminación de la Copa en la previa del playoff de la Champions League ante el Paris FC. El técnico del Real Madrid subrayó la capacidad de reacción del equipo tras el último Clásico para ganar al Espanyol en Liga y recordó que el fútbol ofrece nuevas oportunidades de manera inmediata. “Lo bueno del fútbol es que cada partido es nuevo. No importa lo anterior, ahora tenemos una nueva oportunidad en una nueva competición y estamos centradas y trabajando para ese partido”, aseguró.

Quesada reconoció que el golpe del Clásico fue duro, pero insistió en la exigencia interna del vestuario como motor de mejora. “Cuando pierdes así es difícil porque somos exigentes, pero lo bueno del fútbol es que tenemos una nueva oportunidad cada pocos días”, explicó, poniendo como ejemplo la reacción del equipo en el último compromiso liguero. “Contra el Espanyol hemos jugado muy bien y ahora tenemos una nueva oportunidad de hacerlo mejor”, añadió.

Con la mirada ya puesta en Europa, el entrenador blanco fue contundente sobre lo que exigirá la eliminatoria ante el Paris FC. “Tenemos que hacer 90 minutos perfectos, no podemos cometer errores. El foco está en hacer un partido perfecto durante todo el tiempo para pasar la eliminatoria”, señaló, consciente de que la serie se decidirá por pequeños detalles a lo largo de los 180 minutos. Quesada destacó la exigencia del conjunto parisino y la importancia de ser contundentes en ambas áreas, especialmente en el partido de ida en París. “Sabemos que tenemos que ser contundentes en las dos zonas del área, sabemos lo que tenemos que hacer y vamos a darlo todo”, apuntó. Una eliminatoria que, si ganan, les llevará a medirse de nuevo contra el Barça en los cuartos de final de la Champions.

El técnico también repasó la situación de la plantilla de cara al encuentro europeo. Keukelaar sigue pendiente de evolución por problemas lumbares, mientras que Bruun ha recaído de sus molestias con la cefalea. Además, continúan de baja Frohms, Antonia y Teresa, estas dos últimas con plazos de recuperación más largos. Por último, Quesada quiso poner en valor el papel de Misa, cuyo futuro es una incógnita, a quien considera una pieza clave del equipo. “Está centrada en la eliminatoria, no en la renovación. Conocemos su talento y su compromiso con el grupo”, concluyó