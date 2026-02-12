Mariona, jefa del Arsenal

Hay futbolistas que necesitan tiempo. Y hay otras que, cuando aterrizan, transforman el paisaje. Mariona Caldentey pertenece a la segunda categoría. En su segunda temporada en Inglaterra, la balear no solo se siente plenamente adaptada: ya es la líder indiscutible del Arsenal.

Su momento es tan dulce como decisivo. Viene de comandar al equipo en la victoria ante el Leuven en la ida de los playoffs de la Champions y de firmar actuaciones que explican por qué el Arsenal mira hacia ella cuando el partido se espesa. En el triunfo ante el Manchester City, líder de la Women’s Super League, puso la asistencia del 1-0 de Olivia Smith con uno de esos pases filtrados que rompen líneas y defensas. Su exhibición fue tal que la WSL la incluyó en el Team of the Week de la jornada, un reconocimiento al impacto que tuvo en uno de los partidos más exigentes del curso.

Antes, ya había golpeado al Chelsea en el derbi londinense, marcando en el 0-2 que silenció Stamford Bridge. Los números acompañan: cuatro goles y cuatro asistencias esta temporada, con presencia en todos los partidos salvo uno —el de Copa ante el Crystal Palace—. Pero su influencia va más allá de las estadísticas. Sus pases profundos desde zonas interiores, ese “weight of pass” tan preciso que caracteriza su juego, se han convertido en un arma estructural del equipo. Mariona no solo participa: ordena, pausa y acelera.

La adaptación, que el curso pasado fue rápida y natural, hoy ya es liderazgo. Subcampeona del Balón de Oro tras un año brillante, ha trasladado a Inglaterra la competitividad y el poso de quien lo ha ganado casi todo. Hace apenas dos semanas, además, se proclamó campeona del mundo en la primera edición de la FIFA Women’s Champions Cup, torneo que reunió a los campeones de cada continente. El Arsenal goleó al Rabat (6-0) en semifinales y superó al Corinthians en la prórroga de la final (3-2). Junto a Laia Codina, es una de las dos únicas campeonas del mundo con club y selección (Mundial 2023).

En Londres ha encontrado un ecosistema que potencia su inteligencia futbolística y su capacidad para decidir. Ya no es solo la recién llegada que se adapta con naturalidad. Es la brújula del Arsenal. La jefa