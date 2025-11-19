Mariona reta de nuevo al Real Madrid

El Arsenal de Mariona Caldentey recibe esta noche a las 21 horas al Real Madrid. La exfutbolista del Barça, que le ha marcado seis goles al club blanco desde su creación en 2020, cinco con las azulgranas y uno con las 'gunners', afronta con ambición el duelo de Champions. "Para mí siempre es especial jugar contra ellas, soy del Barça y jugué allí durante diez temporadas, así que sí, hay una gran rivalidad. Tengo muchas ganas de jugar contra ellas", reconoció la jugadora balear.

El último precedente entre ambas data de la temporada pasada, cuando se enfrentaron en cuartos de final de la máxima competición europea. El Real Madrid venció 2-0 en la ida, pero las londinenses le dieron la vuelta en el Emirates por un contundente 3-0 con gol de Mariona. Esa remontada resultó clave para el conjunto inglés, que se acabaría alzando con la Champions en Lisboa.

Indiscutible en un arranque gris

Sin embargo, el Arsenal no ha arrancado bien el curso en Europa, pues solo suma tres puntos de nueve posibles, fruto de una victoria ante el Benfica, mientras que cayeron contra OL Lyonnes y Bayern. A pesar del mal inicio, Mariona continúa siendo una pieza indispensable en los planes de Renée Slegers, pues la balear ha disputado 12 partidos como titular, en los que ha marcado dos goles y ha dado dos asistencias.

Esta mala racha propicia que el Arsenal deba ganar esta noche para no complicarse sus opciones de clasificar a la siguiente ronda. La segunda en el Balón de Oro de este año, solo por detrás de Aitana Bonmatí, ha reconocido que tiene muchas ganas de enfrentarse al club español. "El Madrid femenino no existe desde hace tanto tiempo, así que todavía no he jugado contra ellas 100 veces, ¡pero sí bastantes! Estoy emocionada", explicó Mariona en la previa del encuentro.

Por su parte, el Real Madrid, aunque se sitúa en la quinta posición en la Champions con siete unidades, no llega en un buen momento tras caer por 4-0 en el clásico del pasado fin de semana en Montjuïc. Aun así, la futbolista del Arsenal no se confía ante el potencial del club blanco. "Linda está jugando de maravilla, al igual que Caroline Weir. Eva Navarro está jugando cada vez más, Däbritz, Angeldahl... Son un gran equipo", reconoció la cuatro veces Campeona de Europa.