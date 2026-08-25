Madrid y Real Sociedad se juegan estar en la Champions

Real Madrid y Real Sociedad afrontan este miércoles su primer gran examen europeo de la temporada. Ambos entran directamente en la tercera y última ronda de clasificación de la UEFA Women's Champions League, en la que nueve eliminatorias a doble partido decidirán las últimas plazas para la fase liga. Los partidos de ida se disputan esta semana y las vueltas, el 2 de septiembre.

El Barça, vigente campeón de Europa y de la Liga F, ya tiene asegurada su presencia en la fase liga, mientras que Madrid y Real deberán superar sus respectivas eliminatorias para acompañarle.

El Madrid, ante el Ajax

El Real Madrid será el primero en entrar en acción. El equipo de Pau Quesada visita este miércoles al Ajax en el Sportpark De Toekomst, a las 19.30 horas, en la ida de una eliminatoria que se resolverá una semana después en Madrid. La vuelta será el 2 de septiembre a las 20.00 horas en el Alfredo Di Stéfano.

El conjunto blanco busca mantener su pleno histórico en las rondas previas de la Champions: desde que accedió por primera vez a la competición, el Madrid ha superado todas las eliminatorias de clasificación que ha disputado. Además, Quesada podrá contar para la ida con varias de las jóvenes que habían estado realizando la pretemporada con el primer equipo antes de incorporarse a la selección sub-20, un refuerzo importante ante las bajas que arrastra el equipo.

La Real, ante el gran reto del Chelsea

Más exigente se presenta, sobre el papel, la eliminatoria de la Real Sociedad, que se medirá al Chelsea este miércoles a las 19.45 horas en el Cherry Red Records Stadium de Londres. La vuelta será el 2 de septiembre a las 19.00 horas en Zubieta.

El equipo de Arturo Ruiz afronta la que será su segunda participación en la Champions y se encuentra con uno de los rivales de mayor entidad de esta ronda. El Chelsea, subcampeón de Europa en 2021 y seis veces semifinalista de la competición, llega además como favorito después de terminar tercero en la Women's Super League la pasada temporada.

La Real, tercera clasificada de la última Liga F, intentará salir viva de Londres para decidir el billete en casa. Ruiz ha destacado la ilusión del equipo por afrontar una eliminatoria de este nivel y las buenas sensaciones acumuladas durante la preparación.

180 minutos separan a Madrid y Real Sociedad de la fase liga. El primero busca hacer valer su experiencia europea ante el Ajax; la segunda, dar la sorpresa ante uno de los grandes favoritos.