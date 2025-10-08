El Madrid golea a la Roma para empezar la Champions con fuerza

El Real Madrid debutó en la Champions con una goleada rotunda (6-2) ante la Roma, en un estreno que mostró por primera vez la mejor versión del equipo que ahora dirige Pau Quesada.

El partido arrancó con intensidad y alternancia: Alba Redondo abrió el marcador con un remate instintivo, Viens empató de inmediato y Weir devolvió la ventaja con un disparo desde la frontal. Haavi equilibró de nuevo el duelo antes del descanso, con una obra de arte, pero Redondo, siempre bien ubicada, firmó el 3-2 con el que las blancas se marcharon al vestuario.

En la segunda mitad, el Madrid se soltó definitivamente. Lakrar amplió distancias con un poderoso cabezazo, Weir completó su doblete con un tiro preciso y Eva Navarro, muy participativa, cerró la cuenta con una definición de calidad. Linda Caicedo fue la gran protagonista: asistió en tres goles, desbordó sin descanso y fue elegida MVP del encuentro. El Madrid arranca su camino europeo con autoridad, consciente de que el verdadero reto será mantener este nivel lejos de casa