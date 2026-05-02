El Lyon de Giráldez espera rival en la final de Oslo

El OL Lyonnes de Jonatan Giráldez ya está en la final de la Champions. Y lo está después de una semifinal de las que se deciden en los detalles, marcada por el VAR y resuelta en el tramo final. El conjunto francés remontó el 2-1 encajado en la ida en el Emirates ante el Arsenal y será el primer finalista en Oslo.

El partido arrancó con un aviso claro del Lyon. Lindsey Heaps llegó a adelantar a las francesas, pero su tanto fue anulado por fuera de juego posicional. Fue el primer giro de una tarde cargada de decisiones ajustadas. El momento clave del primer tiempo llegó en el minuto 21.

La árbitra no señaló inicialmente penalti en una acción de Lotte Wubben-Moy, pero tras la llamada del VAR revisó la jugada y acabó señalando los once metros. Wendie Renardasumió la responsabilidad y, tras tener que repetir el lanzamiento, no falló para hacer el 1-0 y equilibrar la eliminatoria. Antes del descanso, el Lyon volvió a golpear. Kadidiatou Diani firmó el 2-0 tras una asistencia de Jule Brand, poniendo por delante al conjunto francés en el global.

El Arsenal reaccionó en la segunda mitad. Renée Slegers movió el banquillo en el minuto 70 con decisiones sorprendentes, retirando a dos piezas clave como Mariona Caldentey y Olivia Smith. El impulso llegó poco después, cuando Alessia Russo marcó el 2-1 en el 76’, igualando de nuevo la eliminatoria.

Cuando el partido parecía abocado a la prórroga, llegó la jugada definitiva. Jule Brand apareció para culminar con una definición exquisita un pase de Melchie Dumornay. El gol fue anulado en primera instancia por fuera de juego, pero tras una larga revisión y una decisión milimétrica, el VAR acabó concediéndolo. Un tanto que vale una final.

El Lyon resistió en los últimos minutos y certificó su billete a Oslo, donde ya espera rival en la gran final de la Champions. O Barça o Bayern. El equipo de Giráldez vuelve a la lucha por el trono europeo tras una semifinal tan sufrida como decisiva