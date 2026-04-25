¿Cuándo y dónde se juega la final de la Champions League Femenina?

La Champions League Femenina 2025/26 entra en su fase decisiva. Las semifinales de la competición europea abren el telón este fin de semana, unos cruces de los que saldrá la identidad de los dos equipos que se citarán en la esperada final por el título continental en la última ronda.

Entre los cuatro equipos en pie está el FC Barcelona, que ha llegado a la penúltima instancia de la competición sin apenas despeinarse. Las azulgranas se enfrentan en semifinales al Bayern de Múnich, un rival peligroso que tiene armas suficientes como para dejar al equipo de Pere Romeu sin final. A pesar de todo, parten como claras favoritas frente a las bávaras que disputan el primer partido de la eliminatoria en el Allianz Arena.

Paredes y Alexia Putellas celebran durante un partido / Enric Fontcuberta / EFE

El segundo finalista de la competición se conocerá tras el cruce entre el Arsenal y el Olympique Lyonnes. Las inglesas son las actuales campeonas de la competición, aunque se enfrentan a un equipo en extremo complicado si quieren repetir la final de la temporada pasada. Todo por decidir en la Champions League Femenina 2025/26, que conocerá a sus dos finalistas en los próximos días.

¿Dónde se juega la final de la Champions League Femenina?

La final de la Champions League Femenina 2025-26 se disputará en el Ullevaal Stadion de Oslo (Noruega), un escenario imponente para poner el broche a la competición femenina más importante.

Con capacidad para 28.000 espectadores, el Ullevaal Stadion ha acogido dos veces la final de la EURO Femenina (1987 y 1997) y también celebró la final de la Supercopa de Europa masculina en 2016 entre el Real Madrid y el Sevilla. El estadio se inauguró en 1926, aunque ha sido renovado en varias ocasiones desde entonces y se trata de una sede idónea para la disputa del último partido del torneo.

¿Cuándo se juega la final de la Champions League Femenina?

La final de la Champions League Femenina 2025/26 se disputará el próximo sábado 23 de mayo en un horario todavía por definir. A falta de conocer a los dos equipos finalistas de la competición, el FC Barcelona espera estar en Oslo para pelear por el cuarto título europeo de su historia.