La historia de superación de Renard, la central del Lyon en la final de la Champions: "Mi profesora no me dejaba jugar al fútbol"

La final de la Women's Champions League sigue abierta. Barça y OL empatan a cero en Oslo, en un encuentro marcado por la tensión y la igualdad en la primera mitad. Las de Pere Romeu han sufrido en el primer tramo del encuentro, e incluso han visto como le anulaban un gol en fuera de juego a las francesas.

Sobre el césped, está habiendo mucho talento, con dos equipos esperando para hacer historia. Una de ellas, la 'mítica' Wendie Renard, que a sus 35 años, continúa siendo una de las figuras más importantes del fútbol femenino internacional. La defensora francesa, la más laureada a nivel europeo, ha construido una carrera llena de éxitos y se ha consolidado como una auténtica leyenda del OL, con el que ha conquistado ocho títulos de la Champions League femenina.

La pasión del Caribe

Pero su historia va más allá del deporte. Renard comenzó a jugar al fútbol cuando apenas tenía siete años en un equipo masculino de Martinica, la isla caribeña donde nació y creció. Desde pequeña destacó por sus condiciones físicas y por una personalidad competitiva poco habitual para su edad. El fútbol se convirtió rápidamente en su gran pasión y en una vía de escape tras uno de los momentos más difíciles de su infancia: la pérdida de su padre, fallecido a causa de una enfermedad cuando ella era todavía una niña.

A pesar de su origen exótico, su historia es, sin duda, de superación. Le llamaban 'marimacho' en el colegio, la marginaban y su profesora incluso le espetó que no podía decir que quería ser futbolista de mayor porque 'esa profesión no existía'.

Durante su adolescencia siguió formándose en clubes locales de Martinica mientras compaginaba estudios y entrenamientos. Su talento no pasó desapercibido para varios responsables del fútbol regional francés, quienes vieron en ella una jugadora con enorme potencial. Gracias a sus destacadas actuaciones tuvo la oportunidad de presentarse a las pruebas de acceso del prestigioso centro de formación de Clairefontaine, uno de los más reconocidos de Francia.

Aunque no logró superar aquellas pruebas, la experiencia fue decisiva para su futuro. Varios observadores quedaron impresionados por sus cualidades defensivas, especialmente por su potencia física, capacidad de anticipación y seguridad en el juego aéreo. Entre quienes siguieron de cerca su evolución apareció el interés del Olympique de Lyon, club que apostó por incorporarla a su proyecto deportivo.

La llegada de Renard a Lyon marcó el inicio de una trayectoria histórica. Tras integrarse en las categorías de formación, rápidamente fue ascendiendo hasta entrar en el primer equipo en 2007. Su adaptación fue rápida y pronto comenzó a ganar protagonismo en una plantilla repleta de talento. Ese mismo año también recibió la llamada de la selección francesa sub-19, dando sus primeros pasos en el fútbol internacional.

Wendie Renard, en la sala de prensa del Ullevaal Stadion / OL

Con el paso de las temporadas, Wendie Renard se convirtió en una pieza fundamental tanto en el Lyon como en la selección absoluta de Francia. Con ocho títulos europeos, Renard pasó a formar parte de la élite histórica del fútbol femenino y ayudó a consolidar el dominio internacional del Olympique de Lyon durante más de una década.

Más allá de los trofeos, la historia de Wendie Renard representa la perseverancia y la lucha por cumplir un sueño. Desde una pequeña isla del Caribe hasta convertirse en una estrella mundial, su carrera sirve de inspiración para miles de jóvenes futbolistas que desean abrirse camino en el deporte profesional.