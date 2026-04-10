Ya hay fecha para el Barça-Bayern de Champions en el Spotify Camp Nou

El Barça ya conoce el día y la hora del partido de vuelta de las semifinales de la Champions contra el Bayern. El encuentro se disputará el domingo 3 de mayo a las 16.30 horas en el Spotify Camp Nou, en lo que será una nueva gran cita europea en el estadio azulgrana.

La eliminatoria arrancará antes en Alemania. El partido de ida se jugará en el Allianz Arena de Múnich el sábado 25 de abril a las 18.15 horas, por lo que todo se decidirá ocho días después en Barcelona.

El club azulgrana estaba pendiente de confirmar la fecha del encuentro de vuelta, ya que ese mismo fin de semana el primer equipo masculino tiene previsto jugar ante Osasuna en El Sadar. Aunque ese partido todavía no tiene horario oficial, la entidad quería evitar cualquier coincidencia y finalmente el duelo europeo se disputará el domingo por la tarde.

Si se cumplen los plazos previstos, el equipo podría contar ya con Aitana para la vuelta. La centrocampista apunta a recibir el alta en el derbi ante el Espanyol del 22 de abril, por lo que estaría disponible para la eliminatoria frente al conjunto alemán.

El Barça alcanzó las semifinales tras superar con autoridad al Madrid en cuartos de final, con una goleada global contundente (2-6 y 6-2). El Bayern, por su parte, se deshizo del Manchester United en una eliminatoria más ajustada (2-3 y 2-1).

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El encuentro del 3 de mayo será además el segundo del equipo en el Spotify Camp Nou desde la reapertura del estadio. En el anterior, el Barça firmó la mejor asistencia desde el regreso al recinto con 60.067 espectadores, una cifra que el club espera volver a superar en una nueva cita europea