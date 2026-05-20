“No habrá excepciones”: Kessler blinda la integridad del fútbol femenino ante la multipropiedad

La UEFA considera que el fútbol femenino europeo vive un “momento clave” y no quiere dejar espacios grises en cuestiones como la multipropiedad, la expansión de las competiciones o la profesionalización de los clubes. Así lo defendió este miércoles Nadine Kessler, directora de fútbol femenino de la UEFA, durante un encuentro con medios antes de la final de la Women’s Champions League entre el FC Barcelona y el OL Lyonnes en Oslo.

La dirigente alemana abordó algunos de los grandes debates actuales del fútbol femenino europeo: el impacto del nuevo formato de la Champions, la creación de la Women’s Europa Cup, la creciente distancia económica entre ligas o el fenómeno de la multipropiedad.

Esta última cuestión fue una de las que más interés generaba entre los participantes. Michele Kang, la gran magnate del fútbol femenino, controla actualmente el OL Lyonnes y el London City Lionesses, que acaba de completar su primera temporada en la élite inglesa con el objetivo de dar el salto a la Champions próximamente. La empresaria estadounidense también posee el Washington Spirit en Estados Unidos con Trinity Rodman como su máxima estrella. Preguntada sobre si la UEFA será estricta con estos casos, Kessler fue contundente: “¿Por qué querríamos preservar la integridad deportiva del fútbol masculino y no la del femenino? Está fuera de discusión”.

La responsable de la UEFA aseguró que el organismo está “monitorizando de cerca” la evolución de los grupos de multipropiedad en el fútbol femenino y dejó claro que no habrá un trato diferente respecto al masculino: “Cuando se trata de jugar una competición europea, no habrá excepciones”. Kessler reconoció, eso sí, que estos grupos están aportando “mucha inversión” y ayudando al crecimiento del fútbol femenino, pero insistió en que la prioridad es garantizar “una competición 100% justa” y evitar “incluso cualquier percepción” de conflicto de intereses.

Inglaterra y la fuga de talento

Preguntada por ello, Kessler también se refirió al crecimiento de la Women’s Super League y al impacto económico de Inglaterra en el mercado europeo. La dirigente reconoció que la liga inglesa está atrayendo cada vez más talento internacional, pero se mostró convencida de que el resto de grandes ligas europeas reaccionarán. “Inglaterra ha hecho un muy buen trabajo construyendo una competición atractiva para las mejores jugadoras”, admitió.

Aun así, defendió que el futuro del fútbol femenino pasa por la existencia de varias ligas fuertes y competitivas, y no por la concentración del talento en un único país. “Es importante para todos que existan varias ligas capaces de competir. El fútbol femenino necesita crecer en más de unos pocos países”, aseguró.

Una Champions “más atractiva y más competitiva”

Kessler también reivindicó con fuerza el nuevo modelo de la Champions, estrenado esta temporada, así como la creación paralela de la Women’s Europa Cup. Según la dirigente alemana, la UEFA no solo quiere “retocar la élite”, sino construir “un sistema sostenible” para el futuro del fútbol femenino europeo. “Estamos intentando construir una estructura que siga aquí dentro de cinco, diez o quince años”, explicó.

La UEFA defiende que el nuevo formato está haciendo la competición “más atractiva, más competitiva y más imprevisible”. Kessler aportó varias estadísticas para sostenerlo: más remontadas, más partidos decididos por un gol o empate y un aumento notable de los equipos capaces de competir contra los grandes clubes. “Antes, cuando un equipo marcaba primero, prácticamente siempre ganaba. Ahora un tercio de los partidos tienen remontadas”, destacó.

Eso sí, la exfutbolista admite que Barça y OL siguen dominando la escena europea. De hecho, destacó que el conjunto azulgrana jugará su sexta final consecutiva y el cuadro francés continúa siendo el gran referente histórico del torneo. Pero Kessler considera que eso no invalida la mejora competitiva general. “En los últimos cuatro años ha habido tres campeones diferentes”, recordó.

Patri Guijarro en el Camp Nou contra el Bayern / GORKA URRESOLA / SPO

Más partidos, más equipos y más dinero repartido

Una de las grandes apuestas de la UEFA es ampliar la base competitiva del fútbol femenino europeo. Con la creación de la Women’s Europa Cup, esta temporada se han añadido 93 partidos más a las competiciones continentales. Según Kessler, la clave era que más clubes y más jugadoras pudieran disputar encuentros europeos de alto nivel: “Algunos equipos jugaban suficientes partidos, pero la gran mayoría no”.

La dirigente también destacó el nuevo modelo de distribución económica de la UEFA, asegurando que solo el 48% de los ingresos se destina a los equipos de la fase liga de la Champions. El 52% restante se reparte entre rondas previas, Women’s Europa Cup y clubes no participantes. “Intentamos encontrar el equilibrio entre dar a los grandes equipos lo que necesitan y ayudar a crecer a toda Europa”, defendió.

En cuanto a audiencias, la UEFA asegura que la competición superará los 100 millones de espectadores globales esta temporada, impulsada por el nuevo acuerdo televisivo con Disney+ y otros broadcasters internacionales.

Oslo, las jóvenes talentos y el futuro

Kessler también defendió la elección de Oslo como sede de la final pese a las quejas de aficionados del Barça y del OL Lyonnes por los elevados costes de desplazamiento. La dirigente admitió las dificultades, pero insistió en que llevar grandes finales a diferentes países es esencial para seguir desarrollando el fútbol femenino en toda Europa.

Sobre la final, la directora de fútbol femenino de la UEFA destacó especialmente la convivencia entre leyendas consolidadas —como Alexia Putellas, Irene Paredes, Ada Hegerberg o Wendie Renard— y una nueva generación de jóvenes talentos como Vicky López, Clara Serrajordi , Lily Yohannes o Melchie Dumornay. “Es el ejemplo perfecto de equipos equilibrados”, afirmó. “Necesitas la frescura y la curiosidad de las jóvenes, pero también la experiencia de las veteranas”. Kessler fue incluso un paso más allá: “Cuando entran las jugadoras jóvenes, casi no notas la diferencia. Ya encajan perfectamente en estos equipos”