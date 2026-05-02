Final de la Champions Femenina 2026: cuándo es, dónde se juega y equipos clasificados

La Champions League Femenina 2025/26 entra en su fase decisiva. Las semifinales de la competición europea abren el telón este fin de semana, unos cruces de los que saldrá la identidad de los dos equipos que se citarán en la esperada final por el título continental en la última ronda.

Entre los equipos en pie está el FC Barcelona, que ha llegado a la penúltima instancia de la competición sin apenas despeinarse. Las azulgranas están vivas en la pelea en semifinales con el Bayern de Múnich, un rival peligroso que tiene armas suficientes como para dejar al equipo de Pere Romeu sin final. A pesar de todo, parten como claras favoritas tras empatar a uno en la ida en Alemania y jugar mañana en casa en el Spotify Camp Nou.

Paredes y Alexia Putellas celebran durante un partido / Enric Fontcuberta / EFE

El primer finalista de la competición es el Olympique Lyonnes, que ha eliminado contra todo pronóstico al Arsenal en la vuelta de semifinales dándole la vuelta a la eliminatoria (3-1, 4-3 en el global). Todo por decidir en la Champions League Femenina 2025/26, que conocerá a sus segundo finalista en la eliminatoria de mañana.

¿Dónde se juega la final de la Champions League Femenina?

La final de la Champions League Femenina 2025-26 se disputará en el Ullevaal Stadion de Oslo (Noruega), un escenario imponente para poner el broche a la competición femenina más importante.

Con capacidad para 28.000 espectadores, el Ullevaal Stadion ha acogido dos veces la final de la EURO Femenina (1987 y 1997) y también celebró la final de la Supercopa de Europa masculina en 2016 entre el Real Madrid y el Sevilla. El estadio se inauguró en 1926, aunque ha sido renovado en varias ocasiones desde entonces y se trata de una sede idónea para la disputa del último partido del torneo.

¿Cuándo se juega la final de la Champions League Femenina?

La final de la Champions League Femenina 2025/26 se disputará el próximo sábado 23 de mayo en un horario todavía por definir. Con el Olympique Lyonnes ya clasificado, el FC Barcelona espera estar en Oslo para pelear por el cuarto título europeo de su historia.