WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE

El Eintracht Frankfurt, rival del Madrid en la fase previa de la Champions femenina

El Atlético de Madrid buscará ante BK Häcken sueco la clasificación para una ‘fase liga’ en la que el Barça ya tiene asegurada su presencia

Las jugadoras del Real Madrid, durante un partido de pretemporada

Jordi Carné

El Real Madrid ha conocido este domingo a su rival en la tercera fase clasificatoria de la Women’s Champions League. El conjunto blanco se enfrentará al Eintracht Frankfurt en una de las eliminatorias a doble partido que decidirán los últimos nueve participantes en una nueva ‘fase liga’ de 18 equipos para la que ya está clasificada el FC Barcelona como campeón de la Liga F.

El cuadro merengue, dirigido por Pau Quesada, se verá las caras ante el tercer clasificado de la Bundesliga femenina de la temporada pasada. El primer duelo del cruce tendrá lugar el 11 de septiembre en Alemania, mientras que la eliminatoria se resolverá en Madrid una semana después, el 18 de septiembre. El Atlético de Madrid, por su parte, ha quedado emparejado con el BK Häcken sueco, también con la ida a domicilio y la vuelta en casa.

Los otros enfrentamientos de la ‘ruta liga’ que han quedado determinados en el sorteo celebrado en la sede de la UEFA en Nyon han sido Paris FC-FK Austria Wien, SK Brann-Manchester United y AS Roma-Sporting CP. En la denominada ‘ruta de los campeones’, las eliminatorias serán las siguientes: Valerenga-Ferencvaros, Vorskla Poltava-OH Leuven, St.Pölten-Fortuna Hjorring y GKS Katowice-FC Twente.

Además del Barça, ya tienen asegurada su plaza en la ‘fase liga’ de la Women’s Champions League el Arsenal (vigente campeón), Olympique de Lyon, PSG, Bayern Múnich, Wolfsburgo, Chelsea, Benfica y Juventus.

