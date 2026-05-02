Edna Imade, la amenaza del Bayern que ya sabe lo que es marcar al Barça: “Ese día se alinearon los astros”

Puede que no parta como titular. Puede que en la ida apenas jugara unos minutos. Pero Edna Imade (Marruecos, 2000) está ahí. Y el Barça lo sabe. La delantera del Bayern es una de esas futbolistas que no necesitan demasiado para cambiar un partido. Una amenaza silenciosa en una tarde que se decidirá por detalles.

En Múnich entró en el minuto 89 y apenas tuvo tiempo para intervenir, pero su perfil encaja en uno de los escenarios que más preocupan al Barça. Con la selección ya ha dejado pistas: vive del área, del centro lateral, del balón parado y de atacar la espalda de las defensas. En la ida, el Bayern ya buscó ese tipo de situaciones, especialmente a la espalda de los laterales azulgranas, donde el Barça tuvo que intervenir con rapidez para evitar males mayores.

Su irrupción en la élite ha sido tan rápida como contundente. El Bayern la fichó el pasado verano tras una temporada espectacular con el Granada, donde firmó 16 goles en Liga. Sin embargo, decidió cederla a la Real Sociedad para que siguiera creciendo. Allí mantuvo el impacto: 5 goles en 8 partidos antes de que el club alemán decidiera recuperarla en enero, en pleno reajuste de plantilla.

Desde entonces, su rendimiento no ha hecho más que crecer. Suma 5 goles y una asistencia en Bundesliga, además de tres tantos en Copa, y empieza a asomar como un recurso cada vez más importante en ataque. En Champions aún no se ha estrenado, pero su contexto invita a pensar que puede aparecer cuando más duele. También con la selección española, donde tras resolver sus trámites burocráticos se ha convertido en una de las jugadoras más en forma. Ya acumula cuatro goles en cuatro partidos de clasificación para el Mundial de 2027 y empieza a asentarse como una opción real.

"Sabemos que podemos repetir"

Edna vive este tipo de escenarios con naturalidad. “Es una motivación pura. Intento disfrutar al máximo de cada estadio en el que juego. No nos añade presión, al contrario, nos da un plus para ir a por la clasificación”, explicó en la previa. Y, pese a la dificultad del reto, no renuncia a nada: “Sabemos que podemos repetir una gran actuación”.

Porque ya lo ha hecho. Esta misma temporada firmó el gol, de penalti, que supuso la única derrota del Barça en Liga, cuando todavía vestía la camiseta de la Real Sociedad. “Ese día los astros se alinearon”, reconoce, aunque deja una idea entre líneas: a veces, basta con creer… y aparecer en el momento justo.

Edna Imade marcó de penalti contra el Barça / Real Sociedad

Una historia de superación

Su historia, además, explica muchas cosas. Llegó a España siendo un bebé tras un viaje en patera y creció en Carmona, en un entorno humilde que moldeó su carácter. De ahí a convertirse en una de las delanteras más prometedoras del fútbol español. Una trayectoria de resistencia que también se refleja en su juego: directo, potente, sin miedo.

En una semifinal que se decidirá en los detalles, el Barça mira a sus grandes nombres. Pero el Bayern puede esconder una carta distinta. Una que no necesita mucho tiempo. Una que ya sabe lo que es hacer daño.

Las palabras de Barcala

El plan del Bayern pasa por resistir… y elegir bien los momentos. José Barcala, que fue expulsado en el Allianz y no estará en el banquillo, lo tiene claro: “El Barça te exige mucho a todos los niveles. Su velocidad de ejecución y precisión están por encima de todo. Un solo instante de desconexión y te castiga”. El técnico espera un partido de máxima exigencia mental, en el que su equipo deberá ser constante durante los 90 minutos.

Pese al contexto, no lo ve como una presión, sino como una oportunidad: “Es una motivación enorme jugar en un estadio así. Que haya un ‘sold out’ habla del crecimiento del fútbol femenino”. Y lanza un aviso: “Venimos a jugar una final. Será más difícil que en Alemania, pero vamos a mostrar nuestra mejor versión”