Dónde ver todos los partidos de la Champions League Femenina 2025/26 por TV, online y en directo desde España

La Champions League Femenina 2025/26 ha abierto el telón este miércoles 8 de octubre y, desde SPORT, te contamos dónde ver todos los partidos de la máxima competición europea por TV, online y en directo desde España, además de las opciones gratis y en abierto.

El partido entre Juventus y Benfica, que se disputó en el Allianz Arena y se saldó con un 2-1 a favor de las italianas, dio el pistoletazo de salida a un torneo que se extenderá hasta finales de mayo, momento en el que el Ullevaal Stadion de Oslo acogerá la gran final.

Respecto a los representantes del fútbol español, el FC Barcelona saldó su estreno en la presente edición de la Champions Femenina con una aplastante victoria ante el Bayern de Múnich (7-1). Hoy llega el turno de Real Madrid y Atlético, que medirán sus fuerzas ante Roma y St. Pölten respectivamente.

Alexia Putellas celebró su gol al Bayern con un beso al escudo del Barça / FCB

La presente edición de la Champions League Femenina traerá consigo una revolución en el formato. La tradicional fase de grupos da paso an sistema de clasificación único en el que los cuatro primeros clasificados obtendrán el billete directo hacia los cuartos de final. Las plazas restantes saldrán de un playoff a doble partido en el que se enfrentarán los equipos clasificados entre la 5ª y la 12ª posición.

¿Dónde ver por TV y online todos los partidos de la Champions League Femenina 2025/26?

En España, todos los partidos que componen la presente edición de la Champions League Femenina 2025/26 se podrán ver por TV y online a través de Disney+, plataforma de pago que ha adquirido los derechos de la competición.

¿Cómo ver la Champions League Femenina 2025/26 gratis y en abierto?

La única opción para ver la Champions League Femenina gratis en la presente temporada es Esport3. El canal autonómico emitirá un partido en abierto durante cada una de las seis jornadas que componen la fase previa, siendo tres de ellos del FC Barcelona. En el caso de la jornada inaugural, el canal catalán ofrece el Real Madrid-Roma.

Una vez la competición deje atrás su primera fase, Esport3 ofrecerá todas las eliminatorias en las que participe el FC Barcelona.