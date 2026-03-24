Dónde ver los cuartos de la Champions League Femenina por TV, online y en directo desde España

La Champions League Femenina 2025/26 abre el telón de los cuartos de final. Esta semana salen a escena los ocho mejores equipos de la competición para disputar los partidos de ida de las eliminatorias, donde el FC Barcelona encabezará el cartel de los partidos con un Clásico a todo poder contra el Real Madrid.

Solamente serán cuatro los equipos que consigan pasar a semifinales de la competición europea en los próximos días. Entre clubes de la entidad del Bayern de Múnich, el Wolfsburgo, el Olympique Lyonnes, el Arsenal o el Chelsea se encuentra el FC Barcelona, que consiguió el pase a los cuartos de final de manera directa tras la fase de liga. Las azulgranas, que llegan a estas alturas de la competición como una de las principales favoritas, empiezan su andadura por las eliminatorias contra un rival de máxima entidad: el Real Madrid.

Alexia Putellas antes de lanzar un penalti / FCB

Las blancas tuvieron que disputar una eliminatoria previa contra el Paris FC y llegan con fuerza al duelo contra las azulgranas. Se trata del partido de los cuartos, uno que atraerá la mirada de todos; el encuentro de ida se disputará en Alfredo Di Stéfano y el de vuelta en el Spotify Camp Nou y a pesar de que las blaugranas llegan como grandes favoritas, no se puede descartar una victoria madridista en una eliminatoria que se prevé igualada.

¿Qué partidos se juegan en los cuartos de la Champions Femenina?

Martes 24 de marzo Wolfsburgo - OL Lyonnes: 18:45 horas (CET)

Arsenal - Chelsea: 21:00 horas (CET) Miércoles 25 de marzo Real Madrid - FC Barcelona: 18:45 horas (CET)

Manchester United - Bayern de Múnich: 21:00 horas (CET)

¿Dónde ver por TV y online gratis todos los partidos de la Champions League Femenina 2025/26?

En España, los cuartos de final de la Champions League Femenina 2025/26 se podrán ver por TV y online a través de Disney+, plataforma de pago que ha adquirido los derechos de la competición.

La única opción para ver la Champions League Femenina gratis en la presente temporada es TV3. El canal autonómico emitirá un partido en abierto los cuartos de final del FC Barcelona contra el Real Madrid, una oportunidad única para seguir la competición totalmente gratis.