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CHAMPIONS LEAGUE FEMENINA

Cuartos de final de la Champions League Femenina 2025/26: partidos hoy, horarios y dónde ver por TV y en directo

A qué hora empieza hoy los partidos de la Champions League Femenina y cómo ver desde España

Cómo ver la Champions femenina en Disney+ en directo y online en España

Barça y Real Madrid protagonizan el plato fuerte de la jornada en la Champions League Femenina

Barça y Real Madrid protagonizan el plato fuerte de la jornada en la Champions League Femenina / EFE

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

La Champions League Femenina sigue adelante este miércoles 25 de marzo con la disputa de la ida de los cuartos de final, la primera ronda eliminatoria que contará con la presencia de los cuatro mejores clasificados de la fase liga. Desde este martes 24 de marzo, ocho equipos saldrán a escena en la máxima competición europea en busca de los últimos cuatro billetes en juego hacia las semifinales.

El plato fuerte de la jornada llegará en el primer turno del día, con FC Barcelona y Real Madrid midiendo sus fuerzas en un nuevo clásico europeo. Al certificar su presencia en la siguiente ronda vía playoff, las blancas contarán con el factor campo a favor en la ida, pero tendrán que acudir al Spotify Camp Nou para disputar el decisivo partido de vuelta.

Los encargados de cerrar el telón de la ida de los cuartos de final serán Manchester United y Bayern de Múnich. Las 'diablas rojas' sellaron su billete a cuartos vía playoff después de eliminar al Atlético de Madrid, mientras que las bávaras lo hicieron como uno de los cuatro mejores equipos de la novedosa fase liga.

El Manchester United fue el verdugo del Atlético de Madrid en la Champions League Femenina

El Manchester United fue el verdugo del Atlético de Madrid en la Champions League Femenina / EFE

¿Qué partidos se juegan hoy en la Champions Femenina?

  • Real Madrid - FC Barcelona: 18:45 horas (CET)
  • Manchester United - Bayern de Múnich: 21:00 horas (CET)

¿Dónde ver la Champions League femenina por TV y online?

En España, todos los partidos de la ida de los cuartos de final de la Champions League Femenina se podrán ver por TV y online a través de la plataforma de pago Disney+, que emitirá todos los partidos que componen la máxima competición europea.

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El único partido que se podrá ver en abierto será el Real Madrid, cuya retransmisión correrá al cargo de Esport3.

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