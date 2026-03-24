Cuartos de final de la Champions League Femenina 2025/26: partidos hoy, horarios y dónde ver por TV y en directo

La Champions League Femenina vuelve a escena con la disputa de los cuartos de final, la primera ronda eliminatoria que contará con la presencia de los cuatro mejores clasificados de la fase liga. Desde este martes 24 de marzo, ocho equipos saldrán a escena en la máxima competición europea en busca de los últimos cuatro billetes en juego hacia las semifinales.

Los encargados de abrir el telón de los cuartos de final serán Wolfsburgo y OL Lyonnes, dos de los equipos con más historia en la competición continental. En el segundo turno del día saldrá a escena el Arsenal, que comenzará su camino en la fase final hacia la defensa del título midiendo sus fuerzas ante el Chelsea.

El caprichoso sorteo propició que FC Barcelona y Real Madrid, los dos únicos equipos españoles todavía en pie, quedasen emparejados en esta ronda eliminatoria. El clásico tendrá un nuevo capítulo en Europa el próximo miércoles en el primer turno de la tarde, mientras que Manchester United y Bayern de Múnich pondrán el broche a la ida de la eliminatoria.

Alexia Putellas se besa el escudo del Barça tras marcar el 2-0 en el Clásico para ganar la Supercopa / David Aliaga/RFEF

¿Qué partidos se juegan hoy en la Champions Femenina?

Wolfsburgo - OL Lyonnes: 18:45 horas (CET)

Arsenal - Chelsea: 21:00 horas (CET)

¿Dónde ver la Champions League femenina por TV y online?

En España, todos los partidos de la ida de los cuartos de final de la Champions League Femenina se podrán ver por TV y online a través de la plataforma de pago Disney+, que emitirá todos los partidos que componen la máxima competición europea.

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El único partido que se podrá ver en abierto será el Real Madrid, cuya retransmisión correrá al cargo de Esport3.