¿Cuándo juegan Barcelona y Real Madrid la vuelta de cuartos de final de la Champions Femenina 2026?

El FC Barcelona puso tierra de por medio en la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League Femenina contra el Real Madrid. Sin apenas tener que sufrir en el Alfredo Di Stéfano, las azulgranas pasaron por encima de las blancas y se preparan para afrontar el partido de vuelta con cierta tranquilidad.

El equipo de Pere Romeu completó un partido muy serio en Madrid donde demostró su condición de favorito en el campo. Alexia Putellas puso la magia, Ewa Pajor, Brugts y Paredes los goles y las azulgranas pasaron por encima con un 1-3 que no dejó lugar a dudas sobre qué equipo estuvo mejor sobre el verde.

Irene Paredes marcó el tercero del Barça / EP

Una vez disputado el partido de ida de cuartos de Champions, las azulgranas ponen la vista en la vuelta en el Spotify Camp Nou. Antes, las azulgranas visitarán de nuevo el Di Stéfano para enfrentarse al Madrid en partido de Liga y, una vez sorteado el compromiso liguero, será turno para finiquitar la eliminatoria europea.

¿Cuándo juega el Barcelona contra el Real Madrid la vuelta de los cuartos de final de la Champions League Femenina?

El partido entre Barça y Real Madrid, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Champions League Femenina, se disputará el próximo jueves 2 de abril a las 18:45 horas (CET).

¿Dónde ver el Barcelona - Newcastle de la Champions por TV y en directo?

El partido entre FC Barcelona y Real Madrid, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Champions League Femenina, se podrá ver gratis por TV a través TV3.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago Disney+, que cuenta con los derechos de la competición y emite en streaming la totalidad de partidos que la componen.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y Real Madrid a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.