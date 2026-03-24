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Champions League Femenina

Así está el cuadro de la Champions League Femenina en cuartos: cruces, rivales de Barcelona y Real Madrid y fechas

Consulta cómo quedan los emparejamientos de la Champions League Femenina con los resultados de Real Madrid y Barcelona en los cuartos y sus posibles rivales en semifinales

Así está el cuadro de la Champions League Femenina en cuartos de final

Así está el cuadro de la Champions League Femenina en cuartos de final / MARC CREUS

Alguer Tulleuda Bonifacio

Alberto Teruel

Barcelona

La Champions League Femenina 2025/26 arranca esta semana las eliminatorias de cuartos de final. Los ocho mejores equipos del continente se disputan los cuatro billetes a semifinales de la competición europea, donde el Arsenal defiende corona tras la final ganada la temporada pasada contra el FC Barcelona.

La primera eliminatoria de los cuartos de final en disputarse la protagonizaron Wolfsburgo y Olympique Lyonnes. Ambos equipos, dos de los favoritos para llevarse el título europeo, disputaron un encuentro realmente igualado en Alemania donde el Wolfsburgo venció por la mínima para llegar por delante al partido de vuelta (1-0).

Alexia marcó el primer gol en el Clásico de Copa ante el Madrid

Alexia marcó el primer gol en el Clásico de Copa ante el Madrid / FCB

Este miércoles llegará el turno del FC Barcelona, que visita el Alfredo Di Stéfano para iniciar la eliminatoria de cuartos contra el Real Madrid. El Clásico es el cruce más destacado de esta ronda de la competición, donde las azulgranas llegan como claras favoritas a pesar del crecimiento del equipo blanco estos últimos meses. Cerrará los partidos de octavos el Manchester United-Bayern de Múnich a las 21:00 horas.

Noticias relacionadas y más

Los resultados de los octavos de la Champions League Femenina

Martes 24 de marzo

  • Wolfsburgo - OL Lyonnes: 18:45 horas (CET)
  • Arsenal - Chelsea: 21:00 horas (CET)

Miércoles 25 de marzo

  • Real Madrid - FC Barcelona: 18:45 horas (CET)
  • Manchester United - Bayern de Múnich: 21:00 horas (CET)

El cuadro final de la Champions League Femenina en semifinales

  • Bayern de Múnich o Manchester United vs. FC Barcelona o Real Madrid
  • Chelsea o Arsenal vs. OL Lyonnes o Wolfsburgo

Desde SPORT te contamos todas las novedades respecto a la Champions League Femenina con especial atención al FC Barcelona y el Real Madrid.

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