Así están los cruces de la Champions Femenina antes de la última jornada: emparejamientos y posibles rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético

La fase liga de la Champions League Femenina 2025/26 comienza entra de lleno en su tramo más decisivo, quedando a un único partido de su esperada fase eliminatoria. Con las cinco primeras jornadas ya disputadas, la identidad de los equipos que obtendrán los billetes directos y de los que tienen más números de quedar eliminados cada vez está más definida.

El revolucionario cambio de formato aplicado desde la presente edición propicia que, de los 18 equipos que participan en la competición, sólo 4 puedan acceder directamente a cuartos. Otros 8 se jugarán las plazas restantes en un playoff, mientras que los 6 últimos clasificados quedarán eliminados de manera directa.

Entre el prestigioso grupo de 4 equipos que accederían de manera directa a los cuartos de final, ahora mismo figuran 2 representantes del fútbol español. A la espera de lo que suceda en la última tanda de partidos, el FC Barcelona se erige como líder destacado de la clasificación, a tres puntos de distancia de Juventus, OL Lyonees y Real Madrid

Los 4 billetes restantes se definirán en el playoff, eliminatoria que enfrentará a los equipos que han terminado entre la 5ª y la 12ª posición. En este grupo figura el Atlético de Madrid con 6 puntos que le dejan en la 11ª posición de la clasificación.

¿Cómo quedan los cruces de los playoffs de la Champions Femenina tras la jornada 5?

Wolfsburgo o Arsenal vs Atlético de Madrid u OH Leuven (5º/6º - 11º/12º)

u OH Leuven (5º/6º - 11º/12º) Manchester United o Bayern Múnich vs Chelsea o París FC (7º/8º - 9º/10º)

¿Cómo quedan los cruces de los octavos de la Champions Femenina tras la jornada 5?

OL Lyonnes o Real Madrid vs ganador Wolfsburgo o Arsenal vs Atlético de Madrid u OH Leuven (3º/4º vs ganadores 5º/6º - 11º/12º)

vs ganador Wolfsburgo o Arsenal vs u OH Leuven (3º/4º vs ganadores 5º/6º - 11º/12º) FC Barcelona o Juventus vs ganador Manchester United o Bayern Múnich vs Chelsea o París FC (1º/2º vs ganadores 7º/8º - 9º/10º)

¿Cuál es el formato de los playoffs de la Champions Femenina?

Una vez finalizada la fase liga, la Champions League Femenina dará paso a las rondas eliminatorias. Antes del pistoletazo de salida de los cuartos de final, los equipos que terminaron la fase liga entre la 5ª y la 12ª se enfrentarán entre ellos en una eliminatoria en busca de los últimos cuatro billetes en juego.

Los emparejamientos están condicionados por la posición en la que cada equipo termina la fase liga, y cada aspirante cuenta con dos rivales potenciales. Por ejemplo, el quinto clasificado sabe de antemano que se enfrentará a 11 o al 12.