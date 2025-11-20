Así estarían los cruces de la Champions Femenina: emparejamientos y posibles rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético

La fase liga de la Champions League Femenina 2025/26 comienza a encarar su tramo más decisivo, quedando a apenas dos partidos de su esperada fase eliminatoria. Con las cuatro primeras jornadas ya disputadas, la identidad de los equipos que obtendrán los billetes directos y de los que tienen más números de quedar eliminados cada vez está más definida.

El revolucionario cambio de formato aplicado desde la presente edición propicia que, de los 18 equipos que participan en la competición, sólo 4 puedan acceder directamente a cuartos. Otros 8 se jugarán las plazas restantes en un playoff, mientras que los 6 últimos clasificados quedarán eliminados de manera directa.

Entre el prestigioso grupo de 4 equipos que accederían de manera directa a los cuartos de final, ahora mismo figura 1 representante del fútbol español. A pesar de su empate ante el Chelsea, el FC Barcelona lidera la clasificación a falta de dos jornadas para el final, mientras que OL Lyonnes, Wolfsburgo y Manchester United completan las otras tres posiciones de privilegio.

Los 4 billetes restantes se definirán en el playoff, eliminatoria que enfrentará a los equipos que han terminado entre la 5ª y la 12ª posición. En este grupo figuran Real Madrid y Atlético con 7 y 6 puntos que les dejan en la 7ª y la 9ª posición de la clasificación respectivamente.

¿Cómo quedan los cruces de los playoffs de la Champions Femenina tras la jornada 4?

Bayern Múnich o Chelsea vs OH Leuven o París FC (5º/6º - 11º/12º)

Real Madrid o Juventus vs Atlético de Madrid o Arsenal (7º/8º - 9º/10º)

¿Cómo quedan los cruces de los octavos de la Champions Femenina tras la jornada 4?

Wolfsburgo o Manchester United vs ganador Bayern Múnich o Chelsea vs OH Leuven o París FC (3º/4º vs ganadores 5º/6º - 11º/12º)

FC Barcelona u OL Lyonnes vs ganador Real Madrid o Juventus vs Atlético de Madrid o Arsenal (1º/2º vs ganadores 7º/8º - 9º/10º)

¿Cuál es el formato de los playoffs de la Champions Femenina?

Una vez finalizada la fase liga, la Champions League Femenina dará paso a las rondas eliminatorias. Antes del pistoletazo de salida de los cuartos de final, los equipos que terminaron la fase liga entre la 5ª y la 12ª se enfrentarán entre ellos en una eliminatoria en busca de los últimos cuatro billetes en juego.

Los emparejamientos están condicionados por la posición en la que cada equipo termina la fase liga, y cada aspirante cuenta con dos rivales potenciales. Por ejemplo, el quinto clasificado sabe de antemano que se enfrentará a 11 o al 12.