Así está la clasificación de máximas goleadoras de la Champions Femenina: Pajor asalta el liderato

La carrera por ser la máxima goleadora de la Champions League Femenina 2025/26 comienza a ponerse al rojo vivo. Con la novedosa fase liga dando sus últimos coletazos, las principales aspirantes empiezan a acaparar las primeras posiciones de una clasificación en la que también figura algún que otro nombre sorprendente.

Con la jornada 5 de la fase liga en marcha, en la cima de la clasificación de máximas goleadoras impera un empate múltiple. La azulgrana Ewa Pajor, goleadora en la presente jornada contra el Benfica, se une al grupo formado por Alessia Russo, Linerh Beerensteyn y Caroline Weir, en el que la delantera 'gunner' es la única que todavía puede mejorar sus registros.

Más numerosa es la nómina de futbolistas que han celebrado tres tantos. Entre ellas destaca Alexia Putellas, goleadora en las tres primeras jornadas, además de habituales como Ada Hegerberg o Fridolina Rolfö.

Alexia Putellas en el partido contra el Chelsea en Stamford Bridge / FCB

¿Cómo está la clasificación de máximas goleadoras de la Champions League Femenina 2025/26?

Ewa Pajor (FC Barcelona): 4 goles Alessia Russo (Arsenal): 4 goles Caroline Weir (Real Madrid): 4 goles Lineth Beerensteyn (Wolfsburgo): 4 goles Alexia Putellas (FC Barcelona): 3 goles Fiamma Benítez (Atlético de Madrid): 3 goles Ada Hegerberg (OL Lyonnes): 3 goles Alba Redondo (Real Madrid): 3 goles Fridolina Rolfö (Manchester United): 3 goles Ella Peddemors (Wolfsburgo): 3 goles

Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximas goleadoras de la Champions League Femenina 2025/26 con actualizaciones al término de cada partido.