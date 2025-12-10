Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barcelona BenficaBarcelona Benfica horarioReal Madrid Manchester CityReal Madrid - City horarioClasificación ChampionsSuperordenador ChampionsHaalandLewandowskiBarcelona - EintrachtCruces ChampionsReal Madrid - City alineacionesLamine YamalLewandowskiRobert Martinez CristianoAfición EintrachtAraujoEmparejamientos Copa del Rey
instagramlinkedin

Champions League Femenina

Así está la clasificación de máximas goleadoras de la Champions Femenina: Pajor asalta el liderato

Consulta cómo está la clasificación de máximas goleadoras de la Champions League durante la jornada 5 de la fase liga

Pajor adelanta al Barça

Pajor adelanta al Barça / Alejandro Garcia

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

La carrera por ser la máxima goleadora de la Champions League Femenina 2025/26 comienza a ponerse al rojo vivo. Con la novedosa fase liga dando sus últimos coletazos, las principales aspirantes empiezan a acaparar las primeras posiciones de una clasificación en la que también figura algún que otro nombre sorprendente.

Con la jornada 5 de la fase liga en marcha, en la cima de la clasificación de máximas goleadoras impera un empate múltiple. La azulgrana Ewa Pajor, goleadora en la presente jornada contra el Benfica, se une al grupo formado por Alessia Russo, Linerh Beerensteyn y Caroline Weir, en el que la delantera 'gunner' es la única que todavía puede mejorar sus registros.

Más numerosa es la nómina de futbolistas que han celebrado tres tantos. Entre ellas destaca Alexia Putellas, goleadora en las tres primeras jornadas, además de habituales como Ada Hegerberg o Fridolina Rolfö.

Alexia Putellas en el partido contra el Chelsea en Stamford Bridge

Alexia Putellas en el partido contra el Chelsea en Stamford Bridge / FCB

¿Cómo está la clasificación de máximas goleadoras de la Champions League Femenina 2025/26?

  1. Ewa Pajor (FC Barcelona): 4 goles
  2. Alessia Russo (Arsenal): 4 goles
  3. Caroline Weir (Real Madrid): 4 goles
  4. Lineth Beerensteyn (Wolfsburgo): 4 goles
  5. Alexia Putellas (FC Barcelona): 3 goles
  6. Fiamma Benítez (Atlético de Madrid): 3 goles
  7. Ada Hegerberg (OL Lyonnes): 3 goles
  8. Alba Redondo (Real Madrid): 3 goles
  9. Fridolina Rolfö (Manchester United): 3 goles
  10. Ella Peddemors (Wolfsburgo): 3 goles

Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximas goleadoras de la Champions League Femenina 2025/26 con actualizaciones al término de cada partido.

TEMAS