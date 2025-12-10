Champions League Femenina
Así está la clasificación de máximas goleadoras de la Champions Femenina: Pajor asalta el liderato
Consulta cómo está la clasificación de máximas goleadoras de la Champions League durante la jornada 5 de la fase liga
La carrera por ser la máxima goleadora de la Champions League Femenina 2025/26 comienza a ponerse al rojo vivo. Con la novedosa fase liga dando sus últimos coletazos, las principales aspirantes empiezan a acaparar las primeras posiciones de una clasificación en la que también figura algún que otro nombre sorprendente.
Con la jornada 5 de la fase liga en marcha, en la cima de la clasificación de máximas goleadoras impera un empate múltiple. La azulgrana Ewa Pajor, goleadora en la presente jornada contra el Benfica, se une al grupo formado por Alessia Russo, Linerh Beerensteyn y Caroline Weir, en el que la delantera 'gunner' es la única que todavía puede mejorar sus registros.
Más numerosa es la nómina de futbolistas que han celebrado tres tantos. Entre ellas destaca Alexia Putellas, goleadora en las tres primeras jornadas, además de habituales como Ada Hegerberg o Fridolina Rolfö.
¿Cómo está la clasificación de máximas goleadoras de la Champions League Femenina 2025/26?
- Ewa Pajor (FC Barcelona): 4 goles
- Alessia Russo (Arsenal): 4 goles
- Caroline Weir (Real Madrid): 4 goles
- Lineth Beerensteyn (Wolfsburgo): 4 goles
- Alexia Putellas (FC Barcelona): 3 goles
- Fiamma Benítez (Atlético de Madrid): 3 goles
- Ada Hegerberg (OL Lyonnes): 3 goles
- Alba Redondo (Real Madrid): 3 goles
- Fridolina Rolfö (Manchester United): 3 goles
- Ella Peddemors (Wolfsburgo): 3 goles
Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximas goleadoras de la Champions League Femenina 2025/26 con actualizaciones al término de cada partido.
- Barcelona - Eintracht Frankfurt, en directo: Champions League hoy, en vivo
- Mercado de fichajes, hoy 9 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- Barcelona - Eintracht Frankfurt: reacciones, polémicas y última hora
- Así quedan los cruces de la Copa del Rey 2025-26: todos los emparejamientos de dieciseisavos
- El viaje espiritual de Ronald Araujo para recuperar fuerzas
- El superordenador de Opta deja al Barça fuera del top 8 de la clasificación de la Champions
- Flick: 'Lamine ha tenido una pequeña decepción, pero es normal
- Lo que no se vio del Barça - Eintracht: Ovación a Ter Stegen, Koundé y CAT, Eric haciendo de capitán...