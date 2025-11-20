Champions League Femenina
Así está la clasificación de máximas goleadoras de la Champions Femenina: Pajor y Alexia, al acecho del liderato
Consulta cómo está la clasificación de máximas goleadoras de la Champions League durante la jornada 4 de la fase liga
La carrera por ser la máxima goleadora de la Champions League Femenina 2025/26 comienza a ponerse al rojo vivo. Superado el ecuador de la novedosa fase liga, las principales aspirantes empiezan a acaparar las primeras posiciones de una clasificación en la que también figura algún que otro nombre sorprendente.
Con la jornada 4 de la fase liga en marcha, en la cima de la clasificación de máximas goleadoras impera un triple empate. Alessia Russo y Linerh Beerensteyn, ambas autoras de un doblete este martes, han ganado fuerza en una carrera por el liderato en la que la madridista Caroline Weir no pierde fuelle.
Más numerosa es la nómina de futbolistas que han celebrado tres tantos. Entre ellas destacan las azulgranas Ewa Pajor y Alexia Putellas, esta última goleadora en cada una de las tres jornadas disputadas hasta la fecha, además de habituales como Ada Hegerberg o Fridolina Rolfö.
¿Cómo está la clasificación de máximas goleadoras de la Champions League Femenina 2025/26?
- Alessia Russo (Arsenal): 4 goles
- Caroline Weir (Real Madrid): 4 goles
- Lineth Beerensteyn (Wolfsburgo): 4 goles
- Ewa Pajor (FC Barcelona): 3 goles
- Alexia Putellas (FC Barcelona): 3 goles
- Fiamma Benítez (Atlético de Madrid): 3 goles
- Ada Hegerberg (OL Lyonnes): 3 goles
- Alba Redondo (Real Madrid): 3 goles
- Fridolina Rolfö (Manchester United): 3 goles
- Ella Peddemors (Wolfsburgo): 3 goles
Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximas goleadoras de la Champions League Femenina 2025/26 con actualizaciones al término de cada partido.
