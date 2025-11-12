Así está la clasificación de máximas goleadoras de la Champions League Femenina: Alexia comparte liderato con dos madridistas

La carrera por ser la máxima goleadora de la Champions League Femenina 2025/26 comienza a ponerse al rojo vivo. Alcanzado el ecuador de la novedosa fase liga, las principales aspirantes empiezan a acaparar las primeras posiciones de una clasificación en la que también figura algún que otro nombre sorprendente.

Con la jornada 3 de la fase liga en marcha, el honor de liderar el ranking de máximas goleadoras es compartido por cuatro jugadoras. Desde los once metros, Alexia Putellas ha igualado el registro de tres goles de Ada Hegerberg y las madridistas Alba Redondo y Caroline Weir.

Mucho más numeroso es el elenco que ha celebrado dos tantos, en el que se encuentran hasta tres futbolistas del Barça. Claudia Pina, Brugts y Pajor cuentan con el mismo registro que Alessia Russo, Sam Kerr o Fiamma Benítez, entre otras

¿Cómo está la clasificación de máximas goleadoras de la Champions League Femenina 2025/26?

Alexia Putellas (FC Barcelona): 3 goles Ada Hegerberg (OL Lyonnes): 3 goles Alba Redondo (Real Madrid): 3 goles Caroline Weir (Real Madrid): 3 goles Claudia Pina (FC Barcelona): 2 goles Esmee Brugts (FC Barcelona): 2 goles Ewa Pajor (FC Barcelona): 2 goles Alessia Russo (Arsenal): 2 goles Sam Kerr (Chelsea): 2 goles Fiamma Benítez (Atlético de Madrid): 2 goles

Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximas goleadoras de la Champions League Femenina 2025/26 con actualizaciones al término de cada partido.