FC BARCELONA FEMENINO
Chelsea - Barça: horario y dónde ver el partido de la Women's Champions League
Barça y Chelsea vuelven a cruzarse en Europa en un partido crucial para definir sus opciones en la fase de liga de la Champions
El Chelsea - Barça se ha convertido en uno de los enfrentamientos más habituales de la Women’s Champions League. En los últimos cinco años han coincidido en finales y semifinales, y ahora vuelven a verse las caras en un duelo clave del nuevo formato de la competición. Con solo cuatro plazas de clasificación directa en juego, cada punto es determinante y el partido de Stamford Bridge puede marcar el rumbo de ambos equipos en Europa.
El FC Barcelona llega como líder de la liguilla y con un inicio impecable en la Champions: 7-1 al Bayern, 0-4 a la Roma y 3-0 al Leuven. Es el equipo más goleador y el menos goleado, reforzado además tras su victoria en el clásico liguero ante el Real Madrid. Pere Romeu dispone ya de Ewa Pajor y Kika, y todo apunta al regreso de Aitana Bonmatí al once inicial. La duda es Esmee Brugts, que terminó tocada en el clásico pero viajó con normalidad a Londres. Si no arranca, Aïcha podría ser titular y Ona Batlle ocupar el lateral izquierdo.
El Chelsea es otro de los aspirantes al título, aunque llega con más irregularidad que en temporadas anteriores. En Europa empató ante el Twente (1-1) y después goleó al Paris FC (4-0) y al St. Pölten (0-6). En la WSL, sin embargo, ha cedido dos empates consecutivos ante Arsenal y Liverpool. Sonia Bompastor afronta el partido con ausencias importantes: Mayra Ramírez, Buchanan, Aspin, Reiten, además de las recientes bajas de Hannah Hampton y Sam Kerr. Pese a ello, el Chelsea mantiene una plantilla amplia y de calidad, con la joven Alyssa Thompson destacando como uno de los fichajes más determinantes del curso.
Horario del Chelsea – Barça
El partido de la cuarta jornada de la fase liga de la Women's Champions League se disputará este jueves a las 21:00 horas en Stamford Bridge (20.00 hora local). El estadio londinense espera una buena entrada en el que será el séptimo duelo en Europa en los últimos cinco años entre ambos equipos.
Dónde ver el Chelsea – Barça
El partido podrá seguirse en directo a través de la plataforma de pago Disney+ en España. Desde SPORT también te contaremos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y el Chelsea a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.
Alineaciones probables
Chelsea: Peng; Carpenter, Björn, Bright, Baltimore; Walsh, Cuthbert, Kaptein; Rytting-Kaneryd, Macario, Thompson
Barcelona: Cata Coll; Aïcha, Paredes, María León, Ona Batlle; Aleixandri, Aitana, Alexia; Graham, Pajor, Pina
