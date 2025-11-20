Chelsea-Barça: un clásico europeo que marca el rumbo en la Champions

Hay rivalidades que nacen sin pedir permiso, hilos que conectan épocas y equipos hasta convertir un cruce repetido en un clásico. En Europa, pocas historias recientes han crecido tanto como la del Barça y el Chelsea, dos colosos que se han encontrado en todos los escenarios posibles: 2018, 2021, 2023, 2024, 2025. Finales, semifinales, noches tensas, goleadas inesperadas y una hegemonía azulgrana que siempre ha terminado inclinando la balanza en las eliminatorias… pero que hoy no sirve de nada. Esto es otra Champions. Un formato nuevo. Un solo partido. Y una liguilla feroz en la que solo los cuatro primeros avanzan de manera directa. No hay margen. No hay red. Stamford Bridge puede ser decisivo.

El Barça aterriza en Londres con una nueva inercia ganadora. Con dudas en verano por las salidas, con sospechas externas sobre la profundidad de plantilla, pero con una respuesta incontestable sobre el césped. Tres partidos, tres victorias: 7-1 al Bayern, 0-4 a la Roma y 3-0 al Leuven. Líder, equipo más goleador y menos goleado, ritmo autoritario y un estado de confianza elevado aún más tras llevarse el clásico en Montjuïc. Si gana hoy puede cerrar la jornada como líder solitario tras el empate del OL (3-3 ante la Juve) y la derrota del United (5-2 ante el Wolfsburgo). Pere Romeu ya tiene a Ewa Pajor al cien por cien —decisiva con un doblete en el clásico— y a Kika, y todo apunta al regreso de Aitana Bonmatí, que tiene un idilio con Stamford Bridge, al once. La incógnita es Esmee Brugts, que acabó tocada ante el Madrid pero viajó sin problemas y podría iniciar en el banquillo, lo que abriría la puerta a que la joven Aïcha fuese titular y Ona Batlle ocupase el lateral izquierdo. El técnico dijo que la neerlandesa "está disponible para entrenar y para jugar, veremos si llega al cien por cien con las máximas garantías, pero hasta mañana no puedo decir otra cosa". Marta Torrejón no viajó con permiso del club por motivos personales.

Caroline Graham celebra con Patri Guijarro y Salma Paralluelo su gol en Stamford Bridge (2023) / FCB

El Chelsea llega desde una dinámica menos estable. Equipo construido para ganar, favorito por plantilla y presupuesto, pero atrapado entre lesiones y un rendimiento irregular. Sonia Bompastor ha perdido piezas clave: Mayra Ramírez, Buchanan, Aspin, Reiten (que fue madre hace unos días), y recientemente Hannah Hampton y Sam Kerr. Un golpe duro que, aun así, no es suficiente para descartar a un conjunto que mantiene fondo de armario, talento y una estrella emergente en plena explosión: Alyssa Thompson, fichaje de impacto inmediato. En Champions, las ‘blues’ cedieron un empate inesperado ante el Twente (1-1), pero reaccionaron con contundencia ante Paris FC (4-0) y St. Pölten (0-6). En la WSL, sin embargo, han dejado escapar cuatro puntos seguidos, signo claro de que el equipo aún busca su versión más sólida.

Las alineaciones probables del Chelsea - Barça / SPORT

Más que un partido

Todo ello convierte este encuentro en algo más que un duelo de liguilla. Es una batalla por la posición, por el camino, por evitar la repesca y ganar aire en un calendario asfixiante. Es un choque con historia reciente, con emoción contenida, con memoria de finales y semifinales. Pero, sobre todo, es un menú de máxima exigencia para un Barça que quiere seguir mandando en Europa y un Chelsea que necesita demostrar que, pese a las bajas, sigue siendo candidato a todo.

Un clásico europeo. Un partido decisivo. Una noche que promete marcar la ruta de dos gigantes hacia la siguiente fase y, quién sabe, hacia otro capítulo más de esta rivalidad que ya pertenece a la Champions