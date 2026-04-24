Women's Champions League
Bühl avisa y el Bayern pide valentía ante el Barça: “Habrá pocas ocasiones y hay que aprovecharlas”
La delantera alemana celebra su regreso tras lesión y Barcala insiste en competir “con identidad” ante un rival que “ha mejorado como equipo”
El Bayern de Múnich afronta las semifinales de Champions ante el FC Barcelona con ambición… y respeto. Tras asegurar la Bundesliga, tanto Klara Bühl como el técnico, José Barcala, coincidieron en la dificultad del reto, aunque sin renunciar a su idea.
Bühl, que reapareció el miércoles tras lesión, no escondió su emoción: “Estuve súper contenta por volver al campo con mis compañeras y haber ayudado al equipo. Es una sensación que no sé explicar”. La alemana destacó la importancia de “entender el juego” y adaptarse a cada partido, especialmente ante equipos españoles: “Sabes qué tipo de fútbol te espera. Habrá ocasiones, pero seguramente no muchas, y hay que aprovecharlas”.
Sobre el escenario, el Allianz Arena, fue clara: “No podemos elegir dónde jugar, pero hacerlo delante de nuestra afición también puede ser bueno. Nos encanta jugar aquí”.
Por su parte, Barcala puso el foco en la preparación y en la identidad del equipo: “Lo importante es celebrar los éxitos, pero ya pensamos en el siguiente paso”. El técnico recordó el precedente del 7-1 ante el Barça en el primer partido de esta edición de la Champions como “parte del pasado”, aunque útil para entender “la dificultad de un rival como el Barcelona”.
“El Barça es muy fuerte tras pérdida, en la contrapresión. Romper esa presión cambia el partido”, explicó. Aun así, dejó claro el plan: “No queremos cambiar nuestra identidad. Tenemos que ser valientes, saber sufrir juntas, ser compactas y escoger cuándo presionar”.
Consciente del contexto, Barcala apeló también al factor emocional: “Queremos hacer disfrutar a nuestros aficionados. Es un partido especial y necesitamos una actuación especial”. El Bayern llega con confianza tras conquistar su cuarta liga consecutiva, pero con un mensaje claro antes del pulso europeo: creer, competir… y no perdonar
- Última hora sobre la lesión de Lamine Yamal: parte médico oficial del Barça, qué tiene y cuántos partidos se perderá antes del Mundial
- El doctor Ripoll avisa sobre la posible lesión de Lamine: 'Tiene un índice de recaída del 30% y cuidado con el Mundial
- El CTA ratifica la decisión del polémico fuera de juego de Ferran Torres
- Manolo Lama sorprende a todos con su predicción: 'No digo que el Madrid vaya a ser campeón de Liga, pero…”
- Polémica y reacciones de la actualidad deportiva del Real Madrid ayer y del Barça - Celta, en directo: última hora de las radios
- Duro mensaje de Flick a Rashford: el extremo va camino de regreso a la Premier
- ¡Cumbre de Deco con el agente de Jon Martín!
- De dos semanas a una posible operación: los pronósticos de la lesión de Lamine Yamal