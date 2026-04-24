Bühl avisa y el Bayern pide valentía ante el Barça: “Habrá pocas ocasiones y hay que aprovecharlas”

El Bayern de Múnich afronta las semifinales de Champions ante el FC Barcelona con ambición… y respeto. Tras asegurar la Bundesliga, tanto Klara Bühl como el técnico, José Barcala, coincidieron en la dificultad del reto, aunque sin renunciar a su idea.

Bühl, que reapareció el miércoles tras lesión, no escondió su emoción: “Estuve súper contenta por volver al campo con mis compañeras y haber ayudado al equipo. Es una sensación que no sé explicar”. La alemana destacó la importancia de “entender el juego” y adaptarse a cada partido, especialmente ante equipos españoles: “Sabes qué tipo de fútbol te espera. Habrá ocasiones, pero seguramente no muchas, y hay que aprovecharlas”.

Sobre el escenario, el Allianz Arena, fue clara: “No podemos elegir dónde jugar, pero hacerlo delante de nuestra afición también puede ser bueno. Nos encanta jugar aquí”.

Por su parte, Barcala puso el foco en la preparación y en la identidad del equipo: “Lo importante es celebrar los éxitos, pero ya pensamos en el siguiente paso”. El técnico recordó el precedente del 7-1 ante el Barça en el primer partido de esta edición de la Champions como “parte del pasado”, aunque útil para entender “la dificultad de un rival como el Barcelona”.

“El Barça es muy fuerte tras pérdida, en la contrapresión. Romper esa presión cambia el partido”, explicó. Aun así, dejó claro el plan: “No queremos cambiar nuestra identidad. Tenemos que ser valientes, saber sufrir juntas, ser compactas y escoger cuándo presionar”.

Consciente del contexto, Barcala apeló también al factor emocional: “Queremos hacer disfrutar a nuestros aficionados. Es un partido especial y necesitamos una actuación especial”. El Bayern llega con confianza tras conquistar su cuarta liga consecutiva, pero con un mensaje claro antes del pulso europeo: creer, competir… y no perdonar