El Barça recibe el apoyo del Gobierno antes de la final de la Champions

El Barça femenino recibió este viernes una visita institucional en la antesala de una de las grandes citas de la temporada. La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, acudió al último entrenamiento del conjunto azulgrana antes de la final de la UEFA Women’s Champions League, que se disputará este sábado en el Ullevaal Stadion de Oslo, en Noruega.

La expedición azulgrana, encabezada por el técnico Pere Romeu, compartió unos minutos con la ministra, que quiso trasladar personalmente el respaldo del Gobierno de España al equipo en la víspera del encuentro ante el Olympique de Lyon, uno de los grandes clásicos del fútbol femenino europeo. Tolón saludó a las jugadoras y al cuerpo técnico y les transmitió sus mejores deseos de cara a una final de enorme carga simbólica y competitiva.

El Barça afronta el partido con el reto de seguir ampliando su época dorada en Europa. El equipo azulgrana jugará su sexta final consecutiva de la máxima competición continental y buscará conquistar la cuarta Champions League de su historia, después de haberse consolidado en los últimos años como una de las grandes potencias del fútbol femenino mundial.

La visita tuvo lugar en el escenario de la final, donde el equipo completó la última sesión de trabajo antes de medirse al Lyon. En las imágenes difundidas por el Ministerio, Tolón aparece junto a representantes del club y varias futbolistas azulgranas, así como saludando a una de las jugadoras del Barça durante el encuentro mantenido en Oslo.

La ministra, titular de la cartera de Deportes, también asistirá este sábado al partido, en el que el Barça intentará dar un nuevo golpe sobre la mesa en Europa y cerrar la temporada con otro título histórico. El duelo ante el Lyon volverá a poner frente a frente a dos gigantes del continente, con las azulgranas decididas a defender su estatus y a seguir agrandando una generación que ya forma parte de la historia del club.