El Barça jugará el clásico de la Champions femenina en el Spotify Camp Nou con una camiseta muy especial

Tras dos contundentes goleadas en el Di Stéfano, el FC Barcelona femenino cerrará su trilogía de clásicos contra el Real Madrid este jueves en el Spotify Camp Nou (18.45 horas) con el objetivo de confirmar la clasificación para las semifinales de la Women's Champions League. El 2-6 de la ida en Valdebebas dejó la eliminatoria muy encarrilada, pero las de Pere Romeu deberán rematar el trabajo en el Estadi.

En el primer partido del equipo blaugrana femenino en el Camp Nou desde la remodelación, las futbolistas lucirán una camiseta muy especial. Concretamente, las futbolistas culés lucirán la elástica con la tipografía diseñada por Anna Vives, una chica con síndrome de Down. Será la segunda vez que este tipo de letra su utiliza en la máxima competición continental; y es que el Barça masculino lo hizo en la vuelta de los octavos de la Champions contra el Newcastle.

Las estrellas del Barça femenino lucirán en la espalda de sus camisetas una tipografía única, caracterizada por sus trazos irregulares, dinámicos y con muchísima personalidad. Será un partido muy emocionante, en el que el Spotify Camp Nou volverá a vibrar con las jugadoras de Pere Romeu.

Lamine Yamal, Marc Bernal y Pau Cubarsí celebran un gol contra el Newcastle / Valentí Enrich

Esta acción, coordinada por la Fundació FC Barcelona con el objetivo de "dar visibilidad y sensibilizar sobre el colectivo de personas con discapacidad intelectual y el síndrome de Down", cuenta con la colaboración de la UEFA Foundation y la Fundació Itinerarium y se enmarca dentro de las iniciativas de sensibilización del Día Internacional del Síndrome de Down, que se celebra el 21 de marzo.

Más de 15 millones de descargas

"Anna Vives empezó a diseñar esta tipografía en 2012 y se convirtió en la primera tipografía social de la historia. En septiembre de 2011 empezó a trabajar la letra, y un año más tarde consiguió la digitalización completa del alfabeto, lo que permite utilizar la tipografía en cualquier ordenador o formato físico. El objetivo del proyecto es difundir esta letra y promover los valores que representa: la inclusión social y destacar que la sociedad la formamos todos y todas. Personas que deben dejar de ser invisibles para integrarse con normalidad en la sociedad, destacando la importancia del trabajo en equipo con la suma de las capacidades de todos", explica el Barça en su página web oficial.

La tipografía Anna acumula más de 15 millones de descargas en más de 80 países. Además del FC Barcelona, está siendo usada estos días por otros ocho clubs internacionales, cuatro de Latinoamérica, tres de Europa y uno de Suráfrica.