El Arsenal aprovecha los errores de Endler para remontar y ponerse en ventaja

El Arsenal, el vigente campeón de Europa, remontó y logró un gol de ventaja este domingo en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones Femenina frente al Olympique Lyon, doblegado por sus propios errores, personificados en la portera Christiane Endler, que falló en los dos tantos del conjunto londinense (2-1).

Sus dos concesiones marcaron el encuentro de este domingo en el estadio Emirates, presenciado por unos 25.000 espectadores, más aún después del 0-1 con el que se adelantó el equipo francés, con un golazo de Jule Brand: la atacante alemana avanzó con una conducción imponente, sorteó a Little con un toque y un cambio de ritmo para alcanzar el espacio y marcar con la derecha.

El 0-1 en el minuto 18 era un premio espléndido para el Lyon, que no supo guardarlo. Bien en la primera parte, en la segunda mitad el conjunto galo sufrió un doble revés, quedando en evidencia su estructura defensiva y, sobre todo, la solvencia de su guardameta.

En el gol del empate, que llegó en el minuto 59 por un remate accidental en propia puerta de la central Ingrid Engen, Endler no fue capaz de quedarse con un balón raso y fácil en el área tras un lanzamiento de falta de Mariona Caldentey. Cuando fue a atrapar la pelota, se le escapó, rebotó en su compañera y terminó en el empate.

El 2-1, ya en 83, también fue un regalo para el Arsenal, en este caso para Olivia Smith, que aprovechó la indecisión de Endler, en su salida, y de Engen, en la protección del balón, para darle el triunfo parcial al actual campeón de Europa.

Queda ahora el duelo de vuelta del sábado que viene 2 de mayo en Lyon, que determinará cuál es el finalista de la Champions. Sin duda, todo un mazazo para un Olympique que es el dominador histórico de la competición, con 8 títulos y que aspira a reverdecer laureles pues no levanta el trofeo desde la campaña 2021/22 y fue finalista en la 2023/24. Las 'Gunners' han conquistado dos Champions.

Su rival saldrá de la otra eliminatoria, que enfrentará al Barcelona y al Bayern Múnich en el Spotify Camp Nou el domingo 3 de mayo tras el empate 1-1 de la ida en Alemania disputado en el Allianz Arena de Múnich.

Las jugadoras de Pere Romeu buscan el pase a la final del Estadio José Alvalade de Lisboa el 23 de mayo para conquistar su cuarto título, mientras que las bávaras no se han estrenado en la competición y de imponerse jugarían su primera final.

Ficha técnica:

2 - Arsenal: Van Domselaar; Fox, Williamson (Hinds, m. 66), Wubben-Moy, McCabe; Russo (Holmberg, m. 93), Little, Mariona; Smith (Maanum, m. 84), Blackstenius (Pelova, m. 84), Foord.

1 - Olympique Lyon: Endler; Lawrence, Renard, Engen, Svava; Shrader, Heaps, Yohannes (Damaris Egurrola, m. 66); Diani, Hergerberg (Katoto, m. 66), Brand (Becho, m. 77).

Goles: 0-1, m. 18: Brand. 1-1, m. 59: Engen, en propia puerta. 2-1, m. 83: Smith.

Árbitra: Desiree Blanco (Suiza). Amonestó con tarjeta amarilla a las visitantes Hegerberg (m. 33), Heaps (m. 43) y Yohannes (m. 53).

Incidencias: partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones Femenina, disputado en el estadio Emirates de Londres ante unos 25.000 espectadores.