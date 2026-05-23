Alexia: "En la segunda parte salimos a machacarlas, dominamos todos los registros"

Alexia Putellas estaba radiante al final del partido, mezclando su rostro un sinfin de emociones tras conseguir junto a sus compañeras un nuevo hito para el FC Barcelona, la cuarta Champions tras golear al OL Lyoness (4-0) que además redondeaba la segunda temporada perfecta del equipo tras anotarse la Supercopa de España, la Liga F y la Copa de la Reina.

Ella tuvo el honor, junto a Marta Torrejón, de ser la primera en levantar al cielo de Oslo el trofeo que las acreditaba como las reinas de Europa una vez más, y después de las primeras celebraciones atendía a los medios de comunicación para confesar que se sentía "muy contenta y feliz. Por todos, por las que formamos parte de esto, por cada culé que se ha desplazado... Mucha felicidad", aseguraba la centrocampista culé.

En un plano más estrictamente deportivo, Alexia aseguró que "de lo que estoy más orgullosa es del plan de partido, que ha salido como el míster nos había indicado". En su análisis la vallesana resaltó que desde el principio de la final habian tenido "el partido controlado, aunque en la primera mitad sin tanto balón", reconoció. "En la segunda parte (salimos) a machacarlas, sabíamos que bajarían (su rendimiento)". La internacional catalana resumió las prestaciones del equipo sentenciando: "Controlamos todos los registros".

Alexia es una figura mundial, pero por encima de todo es una leyenda azulgrana; ella es consciente de lo que significa para los socios y aficionados del Barça, y ella como culé se siente plenamente identificada con los sentimientos de la 'Gent blaugrana'. "Es un privilegio representar este club y levantarla (la copa del trofeo de la Champions) con Marta Torrejón. Le dije que los levantaríamos todos, que las quería levantar con ella. Ha tenido momentos personales difíciles y ha sido un ejemplo en todo. Toda su carrera"

Haciendo un breve balance de la campaña del equipo, que ha vuelto a sumar todos los títulos como ya hiciera en la temporada 2023/24, Alexia resumió así la temporada: "Lo hemos ganado todo, siempre se tiene que confiar en este equipo. Ha habido momentos complicados, sobre todo al principio de temporada, con algunas dudas, pero siempre respondemos. Tenemos energía, somos culés. Hoy se ha visto".

Alexia Putellas demostró su condición de 'Reina' dentro y fuera de los terrenos de juego cuando le preguntaron, con buen criterio periodístico, por su futuro. La centrocampista era plenamente consciente de que era el momento del equipo, de la afición y del Barça, y se reservó el anuncio público de su decisión de cara a la próxima campaña. "Ya veréis lo que voy a decidir con mi futuro", se limitó a decir con una sonrisa en los labios y los ojos vidriosos.