El 1x1 del Barça contra el Bayern

El Barçamereció más pero se tuvo que conformar con un empate en la ida de las semifinales de la Champions League. El gol de Pajor era muy esperanzador pero el empate de Kett deja la vuelta con opciones para ambos equipos.

Así hemos visto a las jugadoras blaugranas en su partido contra el Bayern.

8 Cata Coll, Portero Brillante La portera blaugrana se mostró como siempre atrevida y valiente sacando el balón jugado. Tras un tramo inicial de partido muy tranquilo se sacó de la manga un paradón espectacular con un chut muy peligroso de Kett.

7 Ona Batlle, Defensa Exigida La lateral diestra del Barça tuvo que lidiar con la mejor jugadora del Bayern. Clara Bül es una futbolista extraordionaria pero Ona le dio poco espacio para lucirse. Su duelo es una de las claves de la eliminatoria. Ona tuvo mucho más trabajo de lo normal en tareas defensivas pero lo resolvió de manera notable. En el gol de Kett, Harder le ganó la espalda.

7 Irene Paredes, Defensa Cómoda Su fiabilidad defensiva es un seguro de vida que ayuda siempre a mantener la portería a cero. Durante la mayor parte del partido apenas tuvo trabajo pero en el gol del empate de las bávaras no pudo llegar a tiempo para evitar la diana de Kett.

7 Mapi León, Defensa Serena Su zurda es un guante para dar siempre una salida limpia, precisa y necesaria para el equipo. Los equipos rivales renuncian a presionar al Barça ya que Mapi siempre encuentra a la jugadora libre. Tuvo la opción de marcar un gran gol con un remate exterior.

8 Esmee Brugts, Defensa Diferencial La jugada del 0-1 anotado por Pajor está solo al alcance de una jugadora de su talla mundial. Esmee se faja en defensa pero cuando se proyecta en ataque sorprende ya que los rivales no pueden neutralizar a una lateral que llega sobrada de recursos físicos y técnicos. Rozó el 0-2 con un chut al poste tras un remate muy estético.

8 Patri Guijarro, Centrocampista Líder La centrocampista blaugrana marca siempre la manera de ejecutar el plan de partido que busca Pere Romeu. en el primer gol se inventó un pase a Brugts clave para desarbolar la zaga local. Cumple con todas las obligaciones de un 6 pero aporta detalles de jugadora creativa. Fue amonestada por frenar una contra local. Se sacó una chilena de la chistera que demuestra su enorme variedad de recursos.

6 Alexia Putellas, Centrocampista Controladora La capitana blaugrana priorizó dar pases de seguridad para evitar pérdidas que dieran vida al plan de buscar transiciones del Bayern. En el segundo tiempo intentó romper líneas y buscar acciones de mayor riesgo. Le faltó un punto de magia y desequilibrio.

7 Vicky López, Delantero Incisiva Siempre es capaz de ser vertical y mejorar cualquier balón que recibe. Además de poseer una técnica excelente lo mejor es su visión de juego y la habilidad para detectar los espacios. Vio una amarilla que facilitó que pere Romeu la supliera a la hora de juego.

6 Caroline Graham Hansen, Delantero Inteligente La noruega no brilló en exceso ante el bloque bajo del conjunto bávaro. Aunque no exhibió su poderío para desbordar en el uno contra uno su jerarquía y paciencia siempre sona amenaza para el equipo rival. Tras un primer tiempo correcto, se mostró más incisiva y activa en el segundo período.

8 Ewa Pajor, Delantero Determinante La delantera polaca es una garantía de trabajo constante, presión y eficacia rematadora. Su finalización en el 0-1 es propio de una de las mejores 9 del planeta. Su rendimiento ofrece una consistencia realmente admirable. Necesitó más balones para mostrar su peligrosidad rematadora.

5 Claudia Pina, Delantero Imprecisa Aunque siempre es una jugadora peligrosa y que lleva el gol en la sangre no tuvo su mejor día en el campo del Bayern. La defensa cerrada del conjunto bávaro le dejó poco espacio para buscar el chut exterior. Estuvo menos inspirada de lo que es habitual en ella.

6 Clara Serrajordi, Centrocampista Refresco Su calidad para tocar y encontrar a la compañera desmarcada es siempre vital. Dio aire al equipo y se compenetró bien con Patri y Alexia.

6 Kika Nazareth, Delantero Ofensiva Entró en el mejor momento del Bayern para que el equipo ganara creatividad en la medular.