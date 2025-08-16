Carolina Iglesias: "Las futbolistas se juegan más que títulos"

De niña, Carolina Iglesias (Oleiros, 1993) jugaba al fútbol en el patio del colegio y al balonmano en un equipo. También tuvo su “época de skater” y, para el periódico del colegio, llegó a entrevistar a Diego Tristán y Pablo Amo, de su querido Depor —aunque ahora también es del Barça femenino—.

Hoy, convertida en una de las mejores comunicadoras del país tras el éxito de su podcast Estirando el chicle, la humorista, presentadora, guionista y autora gallega habla con SPORT en una charla veraniega sobre su vida, su profesión y su libro Para siempre es mucho tiempo. Y, especialmente, sobre su pasión por el fútbol, tras haber pasado julio entre España y Suiza vibrando con la selección y la Eurocopa.

¿Has digerido ya la derrota en los penaltis?

Pues mira, poco a poco se ha ido asimilando, pero se me juntaron muchas cosas. Ha sido todo un mes tan metida en la Euro que, de repente, era el final de muchas cosas: han perdido, se acaba la Eurocopa… y me quedó un vacío enorme. Además, lo viví mucho con una amiga, era como que se acababa nuestra rutina de julio. Y fue muy injusto, ya lo siento. Que sí, que hay que meter goles, pero se merecían ganar.

Estabas muy metida porque también presentaste el programa F de Fútbol en RTVE con Vero Boquete y Sara Gutiérrez. ¿Qué tal la experiencia de hacer un programa deportivo?

Lo grabamos todo a finales de junio, así que no podíamos reaccionar a la actualidad, sobre todo porque Sara y Vero estaban allí. Pero la experiencia fue muy guay. Ya las conocía de su trabajo, pero entre las tres surgió una química que no tenía por qué existir… y apareció. Nos hacíamos mucha gracia, nos respetábamos un montón y nos lo pasamos súper bien. Hacíamos broma diciendo: “Esto es un ensayo para Brasil 2027. Que lo hagan en directo desde allí”. Nosotras vamos dejando sugerencias.

Se esperaba que el Barça ganase la final de la Champions, que España ganase la Euro. ¿Crees que a las mujeres se les exige más ganar?

Total. Además, es que se juegan muchas cosas, no solo ganar o hacer historia. Está el miedo a que una derrota suponga un juicio mucho más profundo sobre si valen o no. En cada partido se juegan más cosas que el resultado o que un título. Evidentemente, como afición, todas queremos que ganen. Cuando estás ahí, da igual el rival: quieres ganar y punto. Yo, por ejemplo, fui a la final de la Champions sin pensar en la posibilidad de que el Barça perdiera. Ya estaba pensando en salir y en la fiesta… y luego, de repente: “¿Y yo qué hago ahora con estas ganas de llorar?”. Pero así es el fútbol. Lo importante es que el interés siga, ganen o pierdan.

Aun así, cuando fuiste a Lisboa, me dijiste que la Carolina niña nunca hubiese imaginado vivir un partido de mujeres en un estadio lleno.

Era mi primer partido grande, porque los récords del Camp Nou no los viví en directo. Fue surrealista: caminar hacia el estadio, ver toda esa gente, los nombres de ellas en las camisetas, tantas niñas y niños, familias… Cuando entré y escuché el himno del Barça fue como de película. Al principio estaba sobrepasada; el partido arrancaba y yo seguía en shock. Es emocionante ver resultados y continuidad, que el público responda. Mi generación, las que jugábamos al fútbol en el patio, no teníamos referentes. Ahora los hay, y eso ayuda muchísimo.

De pequeña ibas a Riazor con tu abuelo a ver el Dépor. Es bonito cómo el fútbol crea vínculos tan fuertes entre personas distintas.

El fútbol te hace sentirte parte de algo. Yo iba con mi abuelo y le preguntaba por qué los jugadores iban con niños de la mano… Le hacía mil preguntas en los partidos. Era una manera de hablar con él y aprender. Cuando conocimos a Fran vi en mi abuelo una emoción que no le había visto nunca, y eso es precioso. Te une más. También pasa con amigas: cuando fui a Lisboa, algunas no habían vuelto al estadio desde pequeñas y tenían recuerdos bonitos.

Lo explica muy bien una frase de John Carlin: el fútbol tiene una capacidad de transformar el mundo que nada más, ni la religió, tiene.

Total. Puede unir a personas muy diferentes y transformar la sociedad. Esta generación de futbolistas ha tenido que hablar muchas veces, pero lo que más demuestran es jugando. Me parecen admirables los valores que transmiten. Es fácil querer tirar la toalla cuando todo el mundo te dice que no puedes, pero ellas siguen ahí. Ser referente sin haber tenido referentes es difícil.

Carolina Iglesias en Suiza, durante la Eurocopa / Instagram

Como Alexia.

Para mí siempre será especial, porque ha sido la primera. Desde su primer Balón de Oro pensaba: “Madre mía, no puede relajarse ni un poco, no puede dedicarse solo a jugar: tiene que dar la cara, hacerlo todo bien y enfrentarse a muchas cosas”. Ojalá las que vengan no tengan esa presión y puedan dedicarse solo a jugar y a sus compromisos publicitarios.

¿Has conocido ya a Mariona?

¡Qué va! No hay manera. En Lausanne, tras el primer partido, estuve con Vicky, Paredes, Martín-Prieto, Nanclares y Zubieta. Había hablado mucho con Irene y me hizo ilusión verla. Mariona me escribió: “Me acaba de decir Irene que os habéis visto”. Me daban ganas de ir al hotel y llamarla para que bajara. Es mi jugadora favorita desde el Mundial y me dio pena que se fuera del Barça. No siempre marca, pero está en todas las jugadas. En los Juegos del año pasado le mandaba mensajes como si fuera su madre… A veces pensaba: “Tío, qué vergüenza”.

¿Y te contestaba?

Sí, sí. Pero yo pensaba: “Un día me va a bloquear y con razón”. Sabe que soy su fan. Una prima suya me dijo que quiere venir a mi programa, así que espero que el encuentro se produzca pronto.

Venga, mójate. ¿Quién tendría que ganar el Balón de Oro?

En mi voto imaginario, Mariona. Pero creo que también lo merece Alexia; ha hecho una temporada increíble. A lo mejor la gente piensa: “¿Tres Balones de Oro?”. Pues sí, a lo mejor sí. También me gustaría Patri, aunque no creo que se la reconozca tanto. Pero me gustaría, lo merece.

¿Del Barça te hiciste por el femenino?

Siempre he sido del Dépor, también del femenino, pero me adentré en el fútbol femenino por el Barça. Hubo un momento en el que me costaba saber dónde se veía la Liga F, bueno, como ahora, o cuándo jugaban. Me daba hasta vergüenza decirlo, pero es así.

¿Cuál es ahora tu relación con el deporte?

Antes —y todavía— tengo un equipo con mis amigas: Invertidas Fútbol Club. No estamos federadas, pero nos juntamos hace unos cinco años para jugar y pasarlo bien. No queríamos gente que se enfadara por perder: se trata de disfrutar, aunque nos lo tomemos en serio. Era como hacer justicia a las niñas que fuimos. El año pasado me lesioné el menisco corriendo yo sola y he sido una baja importante para el equipo (ríe). Ahora a veces solo voy a tomar una cerveza después, pero lo retomaré.

Hablábamos del proceso de las futbolistas para conseguir lo que han conseguido. En muchas profesiones, todas hemos tenido que luchar mucho para hacernos un hueco. ¿Qué dificultades has encontrado tú en el camino, siendo el humor un mundo tan masculinizado?

El problema común son los negacionistas de nuestra existencia, nuestro trabajo y nuestra valía. Es muy difícil razonar con esa gente, y más si tienen poder. Al final, tienes que demostrar más, no puedes dedicarte solo a tu profesión: también tienes que hablar del tema, ponerlo sobre la mesa y pasar situaciones incómodas. Y claro, luego te dicen: “Siempre hablas de lo mismo”. Bueno, es que si no, parece que no existe.

Dicen que cada libro tiene algo de su autora, en la historia o en los personajes. ¿Qué tiene Paula, la protagonista de tu novela, de ti?

Creo que una parte inocente, como la que yo tenía de niña, de adolescente. Ahora estoy más descreída, pero Paula refleja esa manera de vivir el mundo a través de lo que veía por televisión.

¿Crees en algún ‘para siempre’, aunque sea mucho tiempo?

Mis amigas y mi familia son para siempre, cien por cien