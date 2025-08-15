Carme Nieto confiesa cómo fue ser mujer y futbolista: "Me tiraban del pelo e intentaban tocarme"

Carme Nieto nació en 1948 y disputó el primer partido del Barça femenino en el Camp Nou el 25 de diciembre de 1970. Considerada una de las pioneras del fútbol femenino, hoy ejerce como delegada institucional del equipo y en su día defendió la camiseta blaugrana en una época marcada por la falta de apoyo y recursos.

¿Cómo empezó tu relación con el fútbol?

Mi padre jugaba en el Europa, mi hermano en los equipos del barrio, yo seguía a mi hermano, o sea que a mí el fútbol me ha gustado siempre. Se buscaban chicas para jugar a fútbol y me fui directa. Era una cosa benéfica del Barça. Fuimos a Málaga, Valencia, Madrid, y ya desde entonces hasta hoy.

¿Tenías referentes femeninos?

No, ninguno. Si teníamos referentes, eran los jugadores del primer equipo. Incluso entrenábamos cerca de ellos y nos miraban... pero para reírse, porque se reían del fútbol femenino.

¿Cómo era el día a día en el Barça femenino?

Éramos 16 chicas y no había estructura de equipo. Solo se empezó a hacer piña cuando viajamos juntas en torneos. Entrenábamos a las 10 de la mañana, algo que dificultaba asistir porque muchas trabajábamos.

¿Cómo compaginabas el fútbol con el trabajo?

Yo ya trabajaba, y los entrenos eran a las 10 de la mañana. Como hice vacaciones por turnos, pude ir. Por eso solo jugué unos cuatro o cinco meses.

Entrevista a Carmen Nieto Pionera jugadora del FC Barcelona femenino.

¿Qué sentías al ponerte la camiseta del Barça?

Era la ilusión. Estabas dentro de un equipo con condiciones. Yo era socia desde los 18, y entrenar al lado de los profesionales que veía desde la grada, era muy emocionante.

¿Tienes alguna anécdota especial?

En un torneo en Málaga perdimos el avión. Nos mandaron a Madrid y desde allí otro avión. En Madrid, nos dijeron “bajen las jugadoras” y había un avión esperándonos. Subimos 4 o 5 y las otras se quedaron.

¿Sufriste insultos o agresiones por ser mujer y jugar al fútbol?

Sí. En campos pequeños una vez me tiraron del pelo, o intentaban tocarte. Lo oías, pero yo decía: “Por aquí me entra y por aquí me sale”. Iba a jugar y disfrutar.

¿Cuándo empezaron a cambiar las cosas?

Ya en el 71-72 se organizó la Copa Pernot. A veces me llamaban para jugar porque faltaba una, aunque ya no entrenaba, y yo iba encantada, aunque fuera "para estorbar". Tengo una foto en la final Barça-Español, ya con el chándal puesto.

¿Jugabais con los colores y escudo del Barça desde el principio?

No. La Federación tardó 10 años en autorizar el fútbol femenino. Al principio no llevábamos escudo, pero ya para un torneo sí usamos los colores.

¿Pensaste alguna vez en dejarlo?

No, no, no. Ni yo sola ni mis compañeras. Lo agarramos y no se soltó nunca.

¿Qué decía tu familia?

Mi madre dijo: “Ya me lo esperaba”. En mi casa se ha vivido siempre el fútbol.

Entrevista a Carmen Nieto Pionera jugadora del FC Barcelona femenino.

¿Qué sentiste al ver ganar al Barça femenino?

Lloro de emoción, tanto cuando ganan como cuando pierden. Entré en la Agrupación de Exjugadores para dar visibilidad a las mujeres. Hoy ya tienen su equipo femenino de veteranas, aunque no hay liga para ellas.

¿Sigues vinculada al Barça hoy?

Sí. Soy delegada institucional en la Agrupación. Soy delegada institucional de la Agrupación. Vamos a escuelas, hospitales, residencias... Hacemos partidos benéficos, visitas a niños en hospitales con camisetas del Barça, les pintamos la cara, cantamos el himno. Todo esto me emociona muchísimo. Eso te llena una barbaridad.

¿Qué hacéis en esas visitas solidarias?

Vamos con la camiseta del Barça. Tocamos la puerta, saludamos al niño por su nombre, le damos bandera, le pintamos la cara. Vemos partidos en una sala con gradas pagadas por Messi. También vamos a residencias, hacemos preguntas, ponemos diapositivas.

¿Qué le dirías a la Carme joven?

Que ya le saliera de dentro. Ahora todo ha cambiado. Parece que muchas veces hay pretensiones. Antes ni cobrabas ni nada, pero el fútbol femenino ahora está arriba de todo.

¿Crees que el club os reconoce como pioneras?

Sí, pero hay gente que se vende como pionera y no lo es. No hay nada como tener la foto del primer día. Una pionera es la primera que pisa la cima, como dice el diccionario.

¿Por qué el fútbol femenino no es tratado igual que el masculino?

Decían que no teníamos fuerza. José María García dijo que no llegábamos desde el córner. Nos menospreciaban. Pero yo creo que es diferente para bien. No hay tantas faltas, ni discusiones. Es diferente, pero pueden jugar igual.

¿Te recuerda alguna jugadora actual a ti?

No. Y menos mal (ríe).

¿De qué estás más orgullosa?

De haber podido jugar y también colaborar con la agrupación en todos estos actos. La agrupación se creó para ayudar a exjugadores que lo estaban pasando mal. Es algo más, una cosa que se lleva adentro.

Entrevista a Carmen Nieto Pionera jugadora del FC Barcelona femenino.

¿Qué consejo darías a una niña que sueña con jugar en el Barça?

Que se esfuerce. El club siempre está haciendo pruebas. Es como con los chicos, si juegas bien, te ven y te llaman. Ahora ya parece normal que una niña quiera llegar al Barça.

¿Qué te habría gustado vivir como futbolista?

Jugar más, poder haber ido a entrenar más. Desde el primer día siempre se fue a más. En la agrupación hacemos jornadas y los de 70 y 80 años se discuten por jugar. Una vez les dieron un campo de fútbol sala y se plantaron, ellos querían uno grande.