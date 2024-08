Carlota Planas: "Me hice agente para impulsar el sector"

El fútbol practicado por mujeres está hoy donde está -y todavía queda mucho camino por recorrer- gracias también a personas como ella. Carlota Planas (Barcelona, 1992) también forma parte del cambio.

En 2020 se convirtió en la primera mujer en dirigir una agencia de representación de jugadoras, Unik Sports Management, que hoy es referencia en el sector, con futbolistas en nómina como Patri Guijarro, Mariona Caldentey, Claudia Pina, Cata Coll, Lola Gallardo, Martina Fernández y un largo etcétera.

Hoy Carlota atiende a SPORT, a pesar de su apretada agenda, para hablar en una de la serie de entrevistas de verano sobre su trayectoria, su trabajo y un sector todavía en desarrollo y con un gran potencial de crecimiento.

Siempre empezamos estas entrevistas con la misma pregunta. Deportivamente hablando, si tuviese que hacer un paralelismo, ¿en qué momento se encuentra tu carrera?

Me siento como una atleta que se encuentra en plena consolidación, pero que aún tiene mucho que aprender y muchos objetivos por cumplir. Haciendo el paralelismo, podría decir que he ganado un título importante, pero que ahora voy a por la Champions, el Mundial y los Juegos Olímpicos. Han sido muchísimos años de trabajo y sacrificio profesional y personal para llegar hasta aquí, y ahora estoy en una etapa donde puedo ver los frutos de ese esfuerzo, pero sigo con la mirada fija en nuevos retos y oportunidades para seguir creciendo.

¿Cómo es el verano para una agente? ¿Hay vacaciones?

Es cuando más trabajo tenemos, estos meses suelen ser intensos, movidos y emocionantes. Es cuando nuestras representadas nos necesitan más que nunca y es cuando debemos demostrarles que están en las manos adecuadas para guiar su carrera hacia donde ellas quieran. En cuanto a las vacaciones, yo nunca desconecto hasta que todas mis jugadoras están felices con el resultado de nuestro trabajo, así que hay años que puedo irme más días y otros que tengo que conformarme con un fin de semana. Aun así, para mí cada jugadora es una responsabilidad y mi prioridad es su bienestar. El día que tener vacaciones me pese más que el cerrar o mejorar un acuerdo, dejaré de ser agente.

Para la gente que no te conoce, ¿cómo es Carlota Planas?

En lo profesional, soy metódica, organizada y altamente exigente. Si sé que podemos llegar al diez, no voy a conformarme con un nueve y medio. Ya nivel personal soy competitiva, inquieta, muy familiar y mantengo el mismo círculo de amigos desde hace más de veinte años. Me encanta la gastronomía, navegar y leer un buen libro.

¿Cómo nació Unik?

Nació en plena pandemia con el propósito de ofrecer a las jugadoras una gestión innovadora, personalizada y específicamente adaptada a sus necesidades. Hace cuatro años, no era común encontrar agencias dedicadas exclusivamente al fútbol femenino, y nuestra misión siempre ha sido aportar nuestro granito de arena para impulsar la profesionalización y el crecimiento de la industria.

Claudia Pina fue tu primera representada.

Con ella tengo una conexión especial. Siempre digo que Claudia es el vivo ejemplo de la transformación que ha vivido el fútbol femenino en nuestro país. Cuando fichó por el Barça, ni ella ni sus padres se planteaban que pudiese vivir de su pasión, y en tan solo 6 años ha pasado de cubrir gastos a convertirse en una de las mayores referentes de la ‘Next Gen’ y a jugar en un Camp Nou a rebosar.

Carlota Planas con sus representadas del Barça tras ganar la Champions en Bilbao (2024) / Carlota Planas

En un mundo de hombres, ¿sientes que tienes que demostrar más?

Cuando empecé, sí. Por eso creo que, entre otras cosas, antes de adentrarme en la industria me saqué dos carreras, cuatro especializaciones y la licencia de entrenadora UEFA B.

¿Qué te hace diferente?

Supongo que mi pasión, mi ética de trabajo, el haber sido deportista y el haber sentido que mis sueños no eran posibles por el simple hecho de ser mujer. Yo no me convertí en agente para ganar dinero ni para, aunque suene contradictorio, cerrar los mejores acuerdos. Me hice agente para ayudar a que mis representadas tuviesen las condiciones, el reconocimiento y el respeto que merecen. Para impulsar al sector desde mi propia parcela y para que las próximas generaciones puedan soñar con ser futbolistas, árbitras, entrenadoras, directivas o agentes.

¿Cómo definirías tu método de trabajo?

Al no estar enfocada exclusivamente en lo económico, mi forma de trabajar se basa en la innovación y en la búsqueda constante de oportunidades para las futbolistas que tengo la suerte de representar. Irónicamente, este método no solo ha permitido que todas nuestras jugadoras den un paso adelante en sus carreras, sino que también las ha llevado a firmar contratos pioneros y a multiplicar exponencialmente sus beneficios.

¿Hay una clave del éxito?

Tal y como yo lo veo, el éxito llega cuando se combinan talento, dedicación, resiliencia y capacidad de adaptación. No existe una fórmula mágica, pero bajo mi punto de vista, es esencial tener claro lo que se quiere lograr y estar dispuesto a hacer lo necesario para conseguirlo.

¿Cuál es la operación de la que más orgullosa te sientes?

El traspaso de Lola Gallardo al Atlético de Madrid y la renovación de Cata Coll con el FC Barcelona.

¿Qué te ha aportado tu experiencia como periodista?

Me ha ayudado a entender cómo funciona la industria de la comunicación y a saber manejar a los medios.

La frase de ‘el fútbol femenino no genera’ ha quedado ya obsoleta, ¿no?

Los datos hablan por sí mismos, y aunque haya un sector de la sociedad que se resista a verlo y aceptarlo, hace tiempo que se demostró que al fútbol femenino solo le faltaba visibilidad y espacio.

¿Hacia dónde va el sector de la representación en el fútbol femenino?

Con el aumento en el valor de los contratos, ha habido un incremento significativo en el número de agencias que trabajan con jugadoras, por lo que en los próximos años supongo que la tendencia será ver más intermediarios y menos especialización. Aun así, creo que este aumento en la competencia fomentará un crecimiento en la profesionalización del sector.

¿Cuáles son los próximos retos?

Seguir empujando para asegurar que las jugadoras puedan desarrollar su carrera al máximo nivel.

Para acabar, ¿nos cuentas algo sobre ti que poca gente sepa?

Cuando tenía diez años, era considerada una de las mayores promesas del kárate portugués.

¡Esto da para otra entrevista!