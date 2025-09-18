Así quedan los bombos de la Champions League Femenina 2025-26

El esperado inicio de la Champions League Femenina cada vez está más cerca. Este viernes 19 de septiembre se celebrará el sorteo de la primera fase, en el que los 18 participantes conocerán a sus primeras rivales en la máxima competición europea.

La presente edición de la Champions League Femenina, que arrancará en poco menos de tres semanas, contará con una profunda revolución en su formato. Del mismo modo que sucede en la Champions masculina, cada equipo se enfrentará a seis rivales distintos a lo largo de la primera fase.

Respecto al sistema de clasificación, este será único para los 18 participantes. Los cuatro primeros accederán directamente a los cuartos de final, mientras que los equipos clasificados entre la 5ª y la 12ª posición se jugarán las plazas restates en un playoff a doble partido.

A lo largo de la fase liga, cada equipo se enfrentará a dos rivales de cada uno de los tres bombos que conforman el sorteo. La división entre bombo 1, 2 o 3 se realiza teniendo en cuenta la última clasificación en el coeficiente de clubes.

¿Cómo quedan los bombos de la Champions League Femenina?

Bombo 1 Arsenal

FC Barcelona

OL Lyonnes

Chelsea

Bayern de Múnich

Wolfsburg Bombo 2 Paris Saint-Germain

Real Madrid

Juventus

Benfica

Roma

St. Pölten Bombo 3 Twente

Manchester United

Vålerenga

OH Leuven

Atlético de Madrid

Paris FC

La primera jornada de la fase liga abrirá el telón el próximo martes 7 de octubre y se extenderá hasta el próximo miércoles 17 de diciembre, momento en el que se disputará la sexta y última jornada de forma unificada.