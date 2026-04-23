Beatriz Álvarez, reelegida presidenta de la Liga F

Beatriz Álvarez fue proclamada oficialmente presidenta de la Liga F Moeve para un período de cuatro años, después de la reunión de la Comisión Electoral del miércoles en la que se confirmó que su candidatura era la única presentada.

"Siendo la única candidatura presentada, avalada por 13 entidades afiliadas, y reuniendo todos los requisitos y formalismos establecidos en el Reglamento Electoral, la Comisión Electoral ha procedido a la proclamación de Beatriz Álvarez Mesa como presidenta de la Liga F, sin necesidad de celebrar Asamblea General Extraordinaria", explicó la Comisión Electoral.

Álvarez ya había sido proclamada presidenta del organismo de forma provisional, después de que finalizara el plazo de presentación de aspirantes con solo una candidatura presentada. La Comisión Electoral, integrada por los clubes Sevilla, Granada y Costa Adeje Tenerife, abrió entonces el plazo para recursos, sin que se haya interpuesto ninguno.

La Liga F Moeve inició el 31 de marzo el proceso de elecciones con la dimisión de Beatriz Álvarez, tras cumplir su primer mandato.

Exjugadora, exentrenadora y expresidenta del Oviedo Moderno, además de exdirectora general de Deportes de Asturias, Beatriz Álvarez Mesa fue proclamada primera presidenta del organismo el 27 de mayo de 2022, después de la profesionalización de la competición.

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Su candidatura fue la única que cumplió el requisito exigido de presentar cuatro avales como mínimo de los clubes de la Liga. Entonces fueron 8 los clubes que respaldaron su proyecto, frente a los 13 que lo han hecho ahora, aunque el Athletic Club, por estar también en proceso electoral y con una comisión gestora al frente, no puede dar su aval, confirmaron a EFE fuentes del proceso.