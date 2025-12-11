Beatriz Álvarez, presente en una cumbre en Sao Paulo sobre el fútbol femenino

La presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, estará presente en una cumbre en Sao Paulo, Brasil para hablar sobre el fútbol femenino, su propio papel desde la perspectiva de España y la implicación de la patronal que preside en fomentar que las mujeres jueguen y tengan las mismas oportunidades en el deporte rey.

El evento ha sido organizado por la Federación Paulista de Fútbol, y Álvarez ya se encuentra en el país sudamericano. No obstante, antes de la propia cumbre, la máxima dirigente del fútbol femenino aprovechará para atender a los medios locales.

Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F / Valentí Enrich / SPO

La agenda de la presidenta de la Liga F

La visita al país carioca toma especial relevancia si tenemos en cuenta que allí se disputará el próximo Mundial en dos años, por lo que la estadía de la presidenta hasta el domingo representa más de lo que puede parecer a simple vista. La agenda de la visita a São Paulo respecto al 'Summit de Futebol Femenino' celebrado en el 'Museu de Futebol' del Estadio Pacaembú comienza a las 14:00 hora local de este viernes 12, con el apartado denominado como 'Historia, protagonismo y rol del fútbol femenino', que estará moderado por Roberta Nina. Después, a las 14:45 iniciará 'Dentro del campo: perspectiva de las campeonas', donde participaran futbolistas como Ju Passero de Corinthians, Rosana Augusto de Palmeiras o Nádima Skeff de Sfera, posteriormente y antes de la pausa se mostrará en un caso práctico el 'Fútbol Femenino en Datos' (15.30) y tendrá lugar el debate '¿Quiénes somos gracias al fútbol femenino?' (15:45).

Tras la pausa, la segunda parte del día se dividirá en el estudio de caso de la 'Copinha Femenina', competición disputada en Brasil (16:45); las posibilidades del fútbol femenino como plataforma de negocios, con Nina Brandao como moderadora (17:30); el estudio de caso del 'Paulistao femenino' (18:15), torneo brasileño, y la importancia de adaptarse a un 'Fútbol Globalizado y Liderazgo Internacional' (18:30), donde participará la propia Beatriz Álvarez para dar a conocer su papel y el de la competición profesional.

Presente en la final del Paulista

Pero la presidenta de la Liga F no volverá a España tras finalizar la cumbre del viernes, sino que el sábado será recibida en el Consulado Español de São Paulo al mediodía, mientras que presenciará la vuelta de la final del 'Campeonato Paulista femenino' entre Corinthians y Palmeiras el domingo a las 10:00 hora local, pese a que el título está muy encarrilado por Palmeiras tras imponerse por 5-1 en la ida.