Beatriz Álvarez se presentará a la reelección a la presidencia de Liga F Moeve. Según ha podido saber SPORT, la dirigente asturiana ha decidido dar continuidad al proyecto que ha liderado hasta ahora y volverá a optar al cargo después de formalizar ayer por la tarde su dimisión tras comunicárselo a todos los clubes, un movimiento que activa el proceso electoral.

La decisión llega en un momento especialmente relevante para el futuro de la competición. A nivel personal, para Álvarez era importante conocer antes la resolución del TAD, una cuestión que debía quedar despejada antes de afrontar de manera definitiva la convocatoria electoral.

Su intención es mantener la línea de trabajo desarrollada hasta ahora y dar continuidad a una etapa más sólida en la que la estabilidad se considera clave para afianzar el desarrollo de Liga F Moeve en los próximos años.

En este contexto, el apoyo de los clubes será determinante. Las entidades conocen el proyecto y su respaldo se considera esencial para apuntalar esta nueva etapa.

COMISIÓN ELECTORAL

La próxima semana se constituirá la comisión electoral, integrada por tres clubes o SAD elegidos por sorteo entre los miembros de Liga F Moeve. Este órgano será el encargado de organizar, supervisar y controlar de forma inmediata el proceso para la elección de la Presidencia y la Vicepresidencia.

Una vez designada, la comisión deberá reunirse en un plazo de tres días hábiles para constituirse formalmente, declarar iniciado el proceso electoral y hacer público tanto el calendario como la forma en la que deberán canalizarse las comunicaciones. El procedimiento tendrá, en todo caso, una duración inferior a cuarenta y cinco días.

Para formalizar una candidatura será necesario contar con el apoyo mínimo de cuatro clubes, el 25% del total. A partir de ahí, se abrirá un proceso en el que la búsqueda de estabilidad marcará buena parte del escenario.

Beatriz Álvarez ocupa la presidencia de Liga F Moeve desde mayo de 2022, cuando fue la única candidata capaz de reunir los avales necesarios.