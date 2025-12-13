Beatriz Álvarez expone en Sao Paulo el modelo de Liga F en el Congreso de Fútbol Femenino de la Federación Paulista

La presidenta de Liga F, Beatriz Álvarez, ha participado en São Paulo en el Congreso de Fútbol Femenino organizado por la Federación Paulista de Fútbol (FPF), un foro de referencia que reunió a los principales actores del ecosistema del fútbol femenino brasileño. La presencia de la dirigente española sirvió para poner en valor el modelo de la competición profesional femenina en España como ejemplo de gestión, profesionalización y crecimiento sostenible.

Álvarez intervino en la ponencia titulada “Fútbol globalizado y liderazgo internacional”, donde repasó la actualidad del fútbol femenino profesional en España, el proceso de creación y consolidación de Liga F y los principales retos estructurales a los que se enfrenta la competición. Durante su exposición, también abordó los proyectos estratégicos que se están desarrollando para reforzar la estabilidad y el crecimiento del campeonato.

“Liga F nació con una estructura clara y una visión a largo plazo, y poder explicarlo en un foro como este demuestra que el trabajo realizado en España va por buen camino y puede servir de inspiración a otras competiciones”, señaló la presidenta, quien subrayó la importancia de compartir experiencias entre ligas en un momento de expansión global del fútbol femenino.

En su intervención, Álvarez destacó la profesionalización como eje central del desarrollo del fútbol femenino, poniendo el foco en la gobernanza, la sostenibilidad económica, la integridad de la competición y el fortalecimiento de los clubes como pilares fundamentales del proyecto. “La profesionalización no es solo una meta, es un proceso que exige estructura, coordinación y compromiso de todos los actores”, añadió.

Acompañada por el CEO de Liga F, Pablo Vilches, la presidenta realizó además una visita institucional a la sede de la Federación Paulista, donde mantuvo un encuentro de trabajo con el presidente Reinaldo Carneiro, el vicepresidente Mauro Silva y la directora de Fútbol Femenino, Kin Saito. Ambas entidades avanzaron en la creación de un marco de cooperación institucional para compartir conocimiento y buenas prácticas. Mauro Silva, campeón del mundo y exjugador del Deportivo, destacó que “Liga F es un modelo del que queremos aprender”.

La participación de Liga F en este congreso refuerza su proyección internacional y consolida su posición como referente en la gestión del fútbol femenino profesional.